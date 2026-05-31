"Las ventas para el Mundial cayeron 40%", contó Guillermo Salito, referente de las agencias

-¿Cuál es el balance del Congreso?

-Primero que nada, un gran orgullo. Estamos haciendo historia. Hemos congregado a más de 2.000 personas y podemos decir muy tranquilos que ha sido el Congreso más convocante de la historia y el balance es altamente positivo. La visión de FAEVYT (Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo) desde hace 4 años ha sido federalizarlo, con lo que significa: que no sea todo armado desde Buenos Aires y darle participación a cada provincia.

-Según datos de INDEC subió el turismo receptivo y se ameseta el emisivo. Usted sugirió ser "creativos" frente a eso. ¿Qué implica la creatividad para vender más?

-Soy un convencido de que la tecnología llegó para quedarse. No somos un algoritmo, pero hay una enorme resiliencia: la primera medida es entender que el pasajero cambió, ya no compra de la misma manera. Compra cuando llega a su casa, descansa, descorcha un vino y toma una copa, o en reunión con amigos. Ahí empiezan a planificarse los viajes.

Poder integrar esa parte, que es intangible a diferencia de lo que pasaba antes, que había que esperar al otro día hasta que abriera la agencia, con las herramientas actuales representa un punto de quiebre. Si el emisivo bajó, apuntemos al receptivo, y viceversa. La idea es que ambos estén al mismo nivel, pero aunque los números cayeron, estamos bien.

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-¿Hacia dónde va la demanda de paquetes de viajes hoy?

-Todo lo que son viajes al exterior está más acotado porque no hay financiación, pero la gente sigue eligiendo destinos. En lo referido al turismo nacional ya no se planifica: son viajes de 2 o 3 días para recorrer. Por eso se puede decir que para las agencias los números bajan, pero para las provincias suben.

-Desde el Gobierno se destaca el nivel de conectividad aérea que tiene Mendoza. ¿Qué es lo que falta?

-Es importante. Se acaba de sumar el vuelo directo a Punta Cana, están volviendo las rutas a Brasil. Entendemos que nos falta un vuelo que una a Mendoza con Asunción, porque tenemos que captar al recepctivo de Paraguay, y también México.

El fenómeno Mundial: su efecto en el turismo

A 11 días del comienzo de la Copa del Mundo 2026 con sedes tripartitas entre Estados Unidos, Canadá y México, el sector intenta acomodarse para usufructuar el fenómeno que moviliza a millones de fanáticos de todo el planeta.

-Comparado con el 2022, para el Mundial de Qatar ¿cómo está la venta?

-Bajó un poco. La verdad es que hoy estamos atravesando una coyuntura a nivel país muy diferente, pero hay mucha gente que decide viajar a último momento. La semana pasada hubo un repunte importante de todo lo que es venta de paquetes para el Mundial. Quedan menos de dos semanas, pero en quince días se pueden hacer muchas cosas.

-¿De cuánto fue la caída, aún con el repunte de los últimos días?

-Hubo una caída del 40% respecto al Mundial 2022. Pero en una semana las ventas crecieron 15%. La próxima semana será definitoria, están todas las agencias con su trade para poder movilizar un mayor flujo.

La informalidad también preocupa a las agencias de turismo

Aún en medio de desafíos coyunturales, Mendoza sumó otra novedad para el turismo. Fue la primera provincia en estrenar el flamante Registro Nacional de Agencias de Viajes (RENAV), una iniciativa oficial para combatir la informalidad.

-¿Les preocupa a las agencias el nivel de competencia desleal de quienes operan informalmente?

-Tanto desde Faevyt como en Amavyt, junto a los gobiernos, estamos detrás de ese tema. Hoy por hoy cualquier persona puede vender un viaje y no está bueno, porque cuando hay un problema, la reprogramación de un vuelo, o llegar al hotel y no encontrar lo que se ofrecía ¿quién responde?. Por eso hay que combatirlo a través del Registro.

-¿Cuáles son las condiciones para registrarse y operar formalmente como vendedor o agencia de turismo?

-Lo importante es capacitarse. Estamos presentando 3 sellos de calidad, que va a potenciar y segmentar a las agencias. Por ejemplo, para ser un Oro una agencia debe ser casi nivel premium, y una Bronce exige mínimamente estar registrada. No va a ser fácil, pero con un trabajo de 6 meses se puede obtener el sello.

-¿Cómo se compone el universo de las agencias de turismo en el país, y cuánto representa Mendoza?

-A nivel nacional hay activas unas 7.300 agencias. Actualmente Mendoza aporta alrededor de 560, es decir, tiene un peso importante a la hora de trabajar y definir acciones.