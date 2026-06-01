Mariano Echeverría, tras la victoria del Deportivo Maipú ante Chacarita: "Este equipo nunca te va a dejar a gamba"

"Lo que más rescato es intentar, y es donde digo que ganamos por goleada, de ir a buscar el partido los 90 minutos. Tenemos una identidad de juego y es muy importante que ellos la lleven adelante en los partidos y me emociona que esa identidad la sientan como propia y que la adopten. A los jugadores los felicité por todo lo que dieron. Este equipo nunca te va a dejar a gamba, y vamos a dar pelea siempre ", resaltó el DT.

"Yo lo que quiero, el próximo paso, es devolver al fútbol jugadores con mayor valor, con mayor capacidad y creo que eso lo logro jugando al fútbol" (Mariano Echeverría) "Yo lo que quiero, el próximo paso, es devolver al fútbol jugadores con mayor valor, con mayor capacidad y creo que eso lo logro jugando al fútbol" (Mariano Echeverría)

Embed - Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú se fue muy feliz tras el triunfazo ante Chacarita

El entrenador elogió a sus dirigidos y manifestó: "Los jugadores han tenido muchos puntos buenos desde que estamos dirigiendo al equipo. Estamos orgullosos por lo que hacen en el campo de juego. Si tengo que ir a pelear con un grupo de chicos, son los 20 y pico que tengo en el plantel. Eso no tengo duda"".

"Nosotros somos un equipo que siempre va intentar y nunca va renunciar a jugar al fútbol. Es la mentalidad que tenemos junto a los jugadores", reveló el ex defensor en la conferencia de prensa.

Deportivo Maipú y su gran campaña en la Primera Nacional

Deportivo Maipú con esta victoria llegó a la sexta posición, sumó 21 puntos y está en los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Al hincha se lo ve ilusionado con esta gran campaña que está haciendo el equipo cuyo próximo rival será Güemes, en Santiago del Estero, por la fecha 17 del torneo de la Primera Nacional.