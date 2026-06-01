Kendry Páez fue convocado por Ecuador al Mundial 2026 y la reacción en las redes sociales fue contundente

paez Kendry Páez estará en el Mundial 2026 con la selección de Ecuador.

Páez debutó en la selección de Ecuador en 2023 con 16 años, utiliza la camiseta número 10 y acumula 25 partidos internacionales con un par de goles.

El sábado Kendry ingresó desde el banco en la victoria 2 a 1 ante Arabia Saudita, en Nueva Jersey, donde Ecuador prolongó su invicto a 18 partidos.

La reacción en las redes a la convocatoria de Kendry Páez

"Un buen escarmiento para que Kendry Páez tome conciencia de que tiene que estar más enfocado en el fútbol y no en otras cosas, hubiera sido no llevarlo a la Copa del Mundo. Lamentablemente acá en Ecuador se lo sigue premiando a pesar de que su nivel no crece" (@diegoteran93).

paez 1 La designación de Kendry fue cuestionada.

"¿Al Mundial van los mejores o van los que son partes del grupo?? Alguien me va a tener que explicar porque los méritos de Kendry Páez son superiores a los méritos de Keny Arroyo o porque fue borrado de la selección? (@ELJeff_23).

"Kendry Páez debería valorar está oportunidad, están dejando a fuera A Jonh Mercado que viene haciendo goles en el Praga por él que no juega ni titular en su equipo... Toca apoyar a todos pero siendo justos no debería ir!" (@LandiJhon8158)

"Anthony Valencia con Resiliencia, empeño trabajo es convocado justamente a la selección. Pero Kendry Páez haciendo todo lo contrario lo premian convocándolo en serio AUN NO LO PUEDO CREER" (@MeMaMonPiEc)