Sebastián Beccacece anunció este lunes la nómina de 26 jugadores que representarán a Ecuador en el Mundial 2026 y las redes sociales reaccionaron contra la designación de Kendry Páez, de flojo presente en River.
Kendry Páez fue convocado por Ecuador al Mundial 2026 y la reacción en las redes sociales fue contundente
Sebastián Beccacece anunció la nómina de 26 jugadores que representarán a Ecuador en el Mundial 2026 y las redes sociales reaccionaron contra la designación de Kendry Páez, de flojo presente en River.
"Nosotros vamos en serio. Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos. Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador", indicaron las redes de La Tri para compartir el video con el que se anunció la lista en la que además figuras dos jugadores de Huracán: el arquero Hernán Galíndez y el delantero Jordy Caicedo.
Mientras River analiza interrumpir el préstamo de Páez, el futbolista de solo 19 años que pertenece al Chelsea estará en la máxima cita del fútbol habiendo jugado solo 14 partidos con un gol en el conjunto millonario, donde sumó más cuestionamientos por indisciplinas y flojas actuaciones que otra cosa.
Páez debutó en la selección de Ecuador en 2023 con 16 años, utiliza la camiseta número 10 y acumula 25 partidos internacionales con un par de goles.
El sábado Kendry ingresó desde el banco en la victoria 2 a 1 ante Arabia Saudita, en Nueva Jersey, donde Ecuador prolongó su invicto a 18 partidos.
La reacción en las redes a la convocatoria de Kendry Páez
"Un buen escarmiento para que Kendry Páez tome conciencia de que tiene que estar más enfocado en el fútbol y no en otras cosas, hubiera sido no llevarlo a la Copa del Mundo. Lamentablemente acá en Ecuador se lo sigue premiando a pesar de que su nivel no crece" (@diegoteran93).
"¿Al Mundial van los mejores o van los que son partes del grupo?? Alguien me va a tener que explicar porque los méritos de Kendry Páez son superiores a los méritos de Keny Arroyo o porque fue borrado de la selección? (@ELJeff_23).
"Kendry Páez debería valorar está oportunidad, están dejando a fuera A Jonh Mercado que viene haciendo goles en el Praga por él que no juega ni titular en su equipo... Toca apoyar a todos pero siendo justos no debería ir!" (@LandiJhon8158)
"Anthony Valencia con Resiliencia, empeño trabajo es convocado justamente a la selección. Pero Kendry Páez haciendo todo lo contrario lo premian convocándolo en serio AUN NO LO PUEDO CREER" (@MeMaMonPiEc)