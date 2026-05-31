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Mendocinos por el mundo

Diego Pozo, el mendocino que compartió un Mundial en la Selección argentina con Maradona y Messi

Diego Pozo es uno de los pocos mendocinos que han estado en un Mundial con la Selección argentina y fue en Sudáfrica 2010 con Maradona como DT y Messi como compañero.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Sergio
Por Sergio "Tano" Robles
Diego Pozo y el recuerdo del Mundial 2010.

Diego Pozo y el recuerdo del Mundial 2010.

Diego Pozo es uno de los pocos futbolistas mendocinos que han tenido el privilegio de estar en un Mundial con la Selección argentina y lo hizo nada menos que en Sudáfrica 2010 con Diego Maradona como DT y Lionel Messi como compañero.

El ex arquero y actual DT de FADEP, de 48 años de edad, recordó aquella experiencia inolvidable en una extensa charla con Ovación TV por El Siete.

Embed - Diego Pozo en Ovación TV y su recuerdo del Mundial 2010 (parte 1)

Los recuerdos mundialistas de Diego Pozo

Maradona: "Desde el día que entré al predio, él me hizo sentir como que me conocía de toda la vida... de ser uno más, siendo lo que era Diego en el mundo".

Las enseñanzas de Maradona a Messi para patear tiros libres: "Se quedaban pateando tiro libre y Diego [Maradona] te decía: 'Va a ir ahí, va a ir ahí' y iban ahí la pelota. [...] Leo, a ver, no tenía la pegada que tuvo en estos años, pero también le decía: 'Vos tenés que poner el pie así, así, así'. Vos lo escuchabas no más".

Perseguir sueños: "Yo creo que siempre los sueños los tenés que seguir y hacer el esfuerzo para llegar. [...] Yo creo que hay que perseguir los sueños hoy",

La diferencia con las grandes potencias: "Nosotros podemos tener al mejor del mundo, pero cuando te enfrentas con esas selecciones poderosas, te das cuenta que no son el mejor del mundo en selección".

El orgullo de representar al país: "Para mí fue una experiencia y un orgullo de haber podido estar en un mundial y también defender la camiseta de tu país"

Embed - Diego Pozo y su experiencia en el Mundial 2010 (parte 2)

La trayectoria de Diego Pozo

Como jugador

  • Godoy Cruz 1995-2005
  • Huracán 2005-2006
  • Talleres 2006-2007
  • Instituto 2007-2008
  • Colón 2008-2013
  • Huracán 2013
  • Rangers (Chile) 2014
  • Sportivo Belgrano 2014-2015

En la Selección argentina jugó 4 partidos entre 2009 y 2010.

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Pozo y Demichelis en Sudáfrica 2010.

Pozo y Demichelis en Sudáfrica 2010.

Como DT

  • Gimnasia y Esgrima 2018-2022
  • Racing de Córdoba 2023-2024
  • Patronato 2024
  • FADEP 2025-2026

"Yo en mi vida no fuerzo nada. Si la vida en algún momento me lo pone en el camino, bienvenido sea" (Diego Pozo en Ovación TV) "Yo en mi vida no fuerzo nada. Si la vida en algún momento me lo pone en el camino, bienvenido sea" (Diego Pozo en Ovación TV)

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