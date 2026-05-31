Diego Pozo, el mendocino que compartió un Mundial en la Selección argentina con Maradona y Messi

Los recuerdos mundialistas de Diego Pozo

Maradona: "Desde el día que entré al predio, él me hizo sentir como que me conocía de toda la vida... de ser uno más, siendo lo que era Diego en el mundo".

Las enseñanzas de Maradona a Messi para patear tiros libres: "Se quedaban pateando tiro libre y Diego [Maradona] te decía: 'Va a ir ahí, va a ir ahí' y iban ahí la pelota. [...] Leo, a ver, no tenía la pegada que tuvo en estos años, pero también le decía: 'Vos tenés que poner el pie así, así, así'. Vos lo escuchabas no más".

Perseguir sueños: "Yo creo que siempre los sueños los tenés que seguir y hacer el esfuerzo para llegar. [...] Yo creo que hay que perseguir los sueños hoy",

La diferencia con las grandes potencias: "Nosotros podemos tener al mejor del mundo, pero cuando te enfrentas con esas selecciones poderosas, te das cuenta que no son el mejor del mundo en selección".

El orgullo de representar al país: "Para mí fue una experiencia y un orgullo de haber podido estar en un mundial y también defender la camiseta de tu país"

Embed - Diego Pozo y su experiencia en el Mundial 2010 (parte 2)

La trayectoria de Diego Pozo

Como jugador

Godoy Cruz 1995-2005

Huracán 2005-2006

Talleres 2006-2007

Instituto 2007-2008

Colón 2008-2013

Huracán 2013

Rangers (Chile) 2014

Sportivo Belgrano 2014-2015

En la Selección argentina jugó 4 partidos entre 2009 y 2010.

0308 Pozo y Demichelis en Sudáfrica 2010.

Como DT

Gimnasia y Esgrima 2018-2022

Racing de Córdoba 2023-2024

Patronato 2024

FADEP 2025-2026

"Yo en mi vida no fuerzo nada. Si la vida en algún momento me lo pone en el camino, bienvenido sea" (Diego Pozo en Ovación TV) "Yo en mi vida no fuerzo nada. Si la vida en algún momento me lo pone en el camino, bienvenido sea" (Diego Pozo en Ovación TV)