Los hinchas del Deportivo Maipú disfrutaron de una nueva presentación como locales ante Chacarita

Embed - Los hinchas de Maipú ante Chacarita

Con el colorido habitual en las tribunas Deportivo Maipú recibió al Funebrero buscando prolongar su racha positiva en casa donde ganó los últimos 3 partidos que jugó ante Colegiales, Almagro y Nueva Chicago.

Postales de los hinchas del Cruzado en el Omar Higinio Sperdutti

Maipu hinchas 7 Foto: Christian Lozano/UNO

Maipu hinchas 8 Foto: Christian Lozano/UNO

Maipu hinchas 6 Foto: Christian Lozano/UNO

Maipu hinchas 5 Foto: Christian Lozano/UNO

Maipu hinchas 4 Foto: Christian Lozano/UNO

Maipu hinchas 1

Maipu hinchas 3 Foto: Christian Lozano/UNO

La historia entre el Cruzado y el Funebrero

Embed - José Amadio y la rivalidad entre Deportivo Maipú y Chacarita que tiene mucha historia

Deportivo Maipú tendrá 3 partidos seguidos de local

Deportivo Maipú cerrará la primera rueda y comenzará segunda con 3 partidos seguidos en condición de local. Tras jugar el próximo domingo de visitante con Güemes, en Santiago del Estero, tendrá una seguidilla de partidos en calle Vergara frente a Tristán Suárez por la fecha 18, el partido postergado de la 4ta fecha con Gimnasia y Tiro de Salta y el inicio de la segunda rueda ante Agropecuario.

Tras jugarse la fecha postergada habrá un receso en la Primera Nacional, previo al arranque de la segunda rueda, y por eso el encuentro con con Agropecuario será el domingo 5 de julio.

Lo que viene para el Deportivo Maipú