Los hinchas del Deportivo Maipú disfrutaron de una nueva presentación como locales ante Chacarita

Deportivo Maipú tuvo este domingo una nueva presentación en el torneo de la Primera Nacional y en el estadio Omar Higinio Sperdutti donde se reencontró con su público para el encuentro ante Chacarita, por la 16ta fecha del torneo.
Deportivo Maipú volvió al estadio Omar Higinio Sperdutti y se reencontró con su público en el encuentro ante Chacarita
Deportivo Maipú tuvo este domingo una nueva presentación en el torneo de la Primera Nacional y en el estadio Omar Higinio Sperdutti donde se reencontró con su público para el encuentro ante Chacarita, por la 16ta fecha del torneo.
Los simpatizantes disfrutaron de la tarde del domingo en calle Vergara, donde hubo una buena convocatoria tras la derrota en condición de visitante ante San Martín de San Juan, donde se terminó el invicto que ostentaba el entrenador Mariano Echeverría en los primeros 6 partidos (4 triunfos y dos empates) de su ciclo.
Con el colorido habitual en las tribunas Deportivo Maipú recibió al Funebrero buscando prolongar su racha positiva en casa donde ganó los últimos 3 partidos que jugó ante Colegiales, Almagro y Nueva Chicago.
Deportivo Maipú cerrará la primera rueda y comenzará segunda con 3 partidos seguidos en condición de local. Tras jugar el próximo domingo de visitante con Güemes, en Santiago del Estero, tendrá una seguidilla de partidos en calle Vergara frente a Tristán Suárez por la fecha 18, el partido postergado de la 4ta fecha con Gimnasia y Tiro de Salta y el inicio de la segunda rueda ante Agropecuario.
Tras jugarse la fecha postergada habrá un receso en la Primera Nacional, previo al arranque de la segunda rueda, y por eso el encuentro con con Agropecuario será el domingo 5 de julio.