La UEFA presentó el equipo ideal de la Champions League sin jugadores argentinos

La UEFA presentó el equipo ideal de la Champions League

David Raya (Arsenal).

Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Marquinhos (PSG).

Gabriel Magalhaes (Arsenal).

Nuno Mendes (PSG).

Michael Olise (Bayern Múnich).

Declan Rice (Arsenal).

Vitinha (Paris Saint-Germain).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG).

Ousmane Dembélé (PSG).

Harry Kane (Bayern Múnich).

11 ideal Champions League Los once mejores de la Champions League.

El desglose de los 11 elegidos en la Champions League

El arquero del conjunto inglés se convirtió en la vaya menos vencida del torneo con tan solo siete goles recibidos en 15 partidos. En la definición por penales contra el PSG David Raya contuvo un penal, pero no logró atajar el resto.

Marcos Llorente fue elegido como el mejor lateral derecho de la competición siendo el único jugador del Atlético de Madrid. La saga central está compuesta por Marquinhos, capitán del equipo parisino (quien obtuvo su segunda Champions League) y Gabriel Magalhaes (también brasileño y quien erró su penal en la definición), mientras que Nuno Mendes completa la línea de cuatro por el sector izquierdo.

En el mediocampo fue elegido Declan Rice (capitán del Arsenal), el portugués Vitinha y Michael Olise del Bayern Múnich quien convirtió cinco goles y siete asistencias en la competencia.

Los delanteros elegidos fueron Khvicha Kvaratskhelia, elegido además como el mejor jugador de la Champions League, Ousmane Dembélé y Harry Keane, quien quedó en el segundo lugar en la tabla goleadores con 14 mientras que el Capocannoniere fue Kylian Mbappé con 15 tantos.

Además la UEFA galardonó a Arda Güler, del Real Madrid, como el jugador revelación de la temporada.