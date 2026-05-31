Otro problema en Corralitos: AYSAM rompió un caño de gas que llevó varias horas reparar

Acto seguido, un alerta también movilizó al municipio de Guaymallén. Justamente el viernes la comuna había eximido a los vecinos de Los Corralitos del pago de tasas para aliviar su situación hasta que se subsanara la crisis ambiental.

Personal de la Policía Ambiental de Guaymallén constató que efectivamente una retroexcavadora de AYSAM apostada en el lugar para realizar los zanjeos había provocado el incidente. Un movimiento de la pala dañó el caño de gas.

Desde la operadora del servicio de agua y cloacas confirmaron que la rotura "quedó arreglada el mismo sábado por la tarde".

Eso habilitó al personal para continuar con los trabajos de contención de los desbordes cloacales. Una crisis que le costó a AYSAM una multa de $120 millones por parte de Irrigación, que fue apelada y por ahora está en suspenso.