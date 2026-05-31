Otro problema en Corralitos: AYSAM rompió un caño de gas que llevó varias horas reparar

A los problemas de contaminación en Corralitos que derivó en una multa millonaria para AYSAM, este sábado la firma sumó uno extra: la rotura de un caño de gas que provocó una fuerte pérdida y tuvo a los vecinos en vilo varias horas.
Pasadas las 14 vecinos de zonas aledañas a calle Severo del Castillo advirtieron que en medio de los trabajos de zanjeos de AYSAM para entubar los desbordes cloacales en ese distrito se había roto el gasoducto.
Lógicamente, la fuga del fluido, en un sector frente al barrio privado Quinta Esencia, generó alarma inmediatamente.
Acto seguido, un alerta también movilizó al municipio de Guaymallén. Justamente el viernes la comuna había eximido a los vecinos de Los Corralitos del pago de tasas para aliviar su situación hasta que se subsanara la crisis ambiental.
Personal de la Policía Ambiental de Guaymallén constató que efectivamente una retroexcavadora de AYSAM apostada en el lugar para realizar los zanjeos había provocado el incidente. Un movimiento de la pala dañó el caño de gas.
Desde la operadora del servicio de agua y cloacas confirmaron que la rotura "quedó arreglada el mismo sábado por la tarde".
Eso habilitó al personal para continuar con los trabajos de contención de los desbordes cloacales. Una crisis que le costó a AYSAM una multa de $120 millones por parte de Irrigación, que fue apelada y por ahora está en suspenso.