Deportivo Maipú recibe a Chacarita con la consigna de volver al triunfo

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El elenco de calle Vergara buscará volver al triunfo de local, ya que viene de perder ante San Martín de San Juan de visitante tras un invicto de 6 partidos, en los que cosechó 4 triunfos y dos empates. Desde la llegada de Mariano Echeverría no había perdido.