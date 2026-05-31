Deportivo Maipú recibe a Chacarita con la consigna de volver al triunfo

Por la 16ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú juega contra Chacarita.
Deportivo Maipú juega de local ante Chacarita. El Cruzado viene de caer ante San Martín, en San Juan
Por la 16ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú juega contra Chacarita.
El choque entre el Cruzado y el Funebrero se disputará en el estadio Omar Higinio Sperdutti de calle Vergara, con el arbitraje de Gonzalo Pereira.
Seguilo en vivo por Radio Nihuil
Seguilo en vivo por LPF Play.
El elenco de calle Vergara buscará volver al triunfo de local, ya que viene de perder ante San Martín de San Juan de visitante tras un invicto de 6 partidos, en los que cosechó 4 triunfos y dos empates. Desde la llegada de Mariano Echeverría no había perdido.