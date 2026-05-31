FADEP visita a Deportivo Rincón con el objetivo de sumar su tercer triunfo seguido: probables formaciones

El conjunto dirigido por Diego Pozo marcha con 12 puntos, acumula 3 triunfos, 3 empates, y 3 derrotas y se ubica sexto. De los últimos 12 puntos sacó 10 (3 triunfos y un empate).
Así llega Deportivo Rincón, el rival de FADEP
Deportivo Rincón viene de quedar libre en la última fecha. En su última presentación le ganó 1 a 0 a Costa Brava de local. El León suma 12 unidades, producto de tres triunfos, tres empates y dos derrotas.
El último enfrentamiento entre FADEP y Deportivo Rincón
En el arranque del torneo FADEP y Deportivo Rincón empataron 2 a 2. El partido se jugó en el predio de Russell. W¡El equipo mendocino lo ganaba por 2 a 0 y el León neuquino se lo empató.
Brayam Sosa y Nahuel Irribarren marcaron los goles de FADEP, mientras que para Rincón anotaron Matías Domínguez y Juan Albertinazi.
Probables formaciones:
- Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristian Valvuena, Rodrigo Herrera, Carlos Estevez y Ezequiel Ávila; Juan Achetoni, Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Axel Oyola; Cristian Cangá y Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.
- FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
- Estadio: Elías Moisés Gómez.
- Árbitro: Juan Nebbietti.
- Hora: 15.