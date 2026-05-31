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FADEP visita a Deportivo Rincón con el objetivo de sumar su tercer triunfo seguido: probables formaciones

FADEP jugará este domingo desde las 15 ante Deportivo Rincón de Neuquén. El equipo de Diego Pozo viene de dos victorias consecutivas

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gonzalo Klusener es el goleador de FADEP.
Gonzalo Klusener es el goleador de FADEP.

Este domingo desde las 15, FADEP se enfrentará con Deportivo Rincón, de Neuquén, por la 11ra fecha y segunda de las revanchas de la fase de grupos de la Zona 3 del Torneo Federal A. El partido se jugará en el estadio Elías Moisés Gómez y contará con el arbitraje de Juan Nebbietti, de Bahía Blanca.

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FADEP quiere seguir en la buena senda.

FADEP quiere seguir en la buena senda.

FADEP buscará su cuarta victoria en el Federal A

FADEP buscará extender su racha positiva y lograr su tercer triunfo seguido. Viene de ganarle a Huracán Las Heras y Costa Brava de local por 1 a 0. El equipo de Russell buscará su cuarta victoria en el certamen.

El conjunto dirigido por Diego Pozo marcha con 12 puntos, acumula 3 triunfos, 3 empates, y 3 derrotas y se ubica sexto. De los últimos 12 puntos sacó 10 (3 triunfos y un empate).

Así llega Deportivo Rincón, el rival de FADEP

Deportivo Rincón viene de quedar libre en la última fecha. En su última presentación le ganó 1 a 0 a Costa Brava de local. El León suma 12 unidades, producto de tres triunfos, tres empates y dos derrotas.

El último enfrentamiento entre FADEP y Deportivo Rincón

En el arranque del torneo FADEP y Deportivo Rincón empataron 2 a 2. El partido se jugó en el predio de Russell. W¡El equipo mendocino lo ganaba por 2 a 0 y el León neuquino se lo empató.

Brayam Sosa y Nahuel Irribarren marcaron los goles de FADEP, mientras que para Rincón anotaron Matías Domínguez y Juan Albertinazi.

Probables formaciones:

  • Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristian Valvuena, Rodrigo Herrera, Carlos Estevez y Ezequiel Ávila; Juan Achetoni, Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Axel Oyola; Cristian Cangá y Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.
  • FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
  • Estadio: Elías Moisés Gómez.
  • Árbitro: Juan Nebbietti.
  • Hora: 15.

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