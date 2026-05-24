FADEP logró una gran victoria ante Costa Brava y sube en la tabla de posiciones del Federal A

Lautaro Taboada abrió el marcador para Fundación Amigos por el Deporte a los 11' del segundo tiempo y Gonzalo Klusener aumentó la cuenta a los 35' de esta etapa.

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Por el grosero error del arquero de Costa Brava que le regaló el gol a Lautaro Taboada para FADEP. pic.twitter.com/0TG4KTe4s7 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 24, 2026

En los primeros cuarenta y cinco minutos se registraron algunas situaciones de gol pero no se abrió el marcador.

En esa primera etapa el local tuvo dos opciones claras por medio Matías Navarro y Lautaro Taboada y Jerónimo Gutiérrez tuvo dos chances claras para el visitante.

En el complemento llegaron los goles de FADEP, primero con la definición de Taboada tras un error del arquero Luciano Silva. Y a 10 minutos del final llegó el segundo con el tanto de Klusener.

FADEP, que venía de ganarle a Huracán Las Heras de local, logró el segundo triunfo seguido y el tercero del certamen.

El equipo dirigido por Diego Pozo con este resultado marcha cuarto con 12 puntos, producto de 3 triunfos, 3 empates, y 3 derrotas.

El equipo dirigido por Diego Pozo ganó los tres últimos partidos en su cancha ante Atenas de Río Cuarto, Huracán Las Heras y Costa Brava.

Lo que viene para FADEP

Por la 11ra fecha y 2da de las revanchas, FADEP jugará ante Deportivo Rincón. Este partido se disputará en Neuquén.

La Síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Matías Rivas, Agustín López, Ezequiel Riera y Joaquín Parra; Jerónimo Gutiérrez y Joaquín Vivani. DT: Rodrigo Villalonga.

Goles: ST: 11’ Taboada y 35' Klusener.

Cambios: ST: 18’ Matías Persia y Diego Tonetto por Zabaleta y Navarro (F), Tomás Garro e Ignacio Pipistrelli por López y Parra (CB), 29’ Maximiliano Lara por Rivas, 30’ Thiago Gómez por Riera (CB), 32’ Thiago Satti por Taboada (F), 40’ Ismael Roldán por Vivani (CB), 42’ Julián Pérez y Ramón Lentini por Alí y Klusener (F).

Estadio: FADEP.

Árbitro: Mauricio Ezequiel Martín.