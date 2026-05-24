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FADEP recibe a Costa Brava en el inicio de la segunda ronda del Federal A

FADEP jugará este domingo desde las 11.30 ante Costa Brava en el inicio de la segunda ronda del Federal A. El partido se disputará en Russell

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP jugará este domingo ante Costa Brava en Russell.

FADEP jugará este domingo ante Costa Brava en Russell.

Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Este domingo desde las 11.30, FADEP se enfrentará con Costa Brava de General Pico por la 10ma fecha y primera de las revanchas de la fase de grupos de la Zona 3 del Torneo Federal A. El partido se jugará en el Predio de Russell y contará con el arbitraje del tucumano Mauricio Ezequiel Martín.

FADEP viene de ganarle a Huracán Las Heras de local por 1 a 0. El equipo de Russell buscará su tercera victoria en el certamen.

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FADEP buscar&aacute; lograr otro triunfo en el Federal A.

FADEP buscará lograr otro triunfo en el Federal A.

El equipo dirigido por Diego Pozo ganó los dos últimos partidos en su cancha, que fueron ante Atenas de Río Cuarto y Huracán Las Heras.

El equipo maipucino marcha con 9 puntos y acumulando 2 triunfos, 3 empates, y 3 derrotas.

Así llega Costa Brava, el rival del Atlético Club San Martín

Costa Brava viene de perder en condición de visitante por 2 a 1 frente a Deportivo Rincón en Neuquén. El Albirrojo se ubica penúltimo en la tabla con 7 unidades (1 triunfo, 4 empates y tres derrotas).

El conjunto de La Pampa solamente ha ganado un partido en el torneo y fue justamente ante FADEP en el arranque del certamen, cuando se impuso por 3 a 0 de local.

El último enfrentamiento entre FADEP y Costa Brava

En el arranque del torneo Costa Brava superó a FADEP por 3 a 0. El partido se jugó en La Pampa.

Probables formaciones y detalles del partido:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Tiago Gómez, Maximiliano Lara, Agustín López, Ezequiel Riera; Jerónimo Gutiérrez y Brian Noriega. DT: Rodrigo Villalonga.

Estadio: FADEP.

Árbitro Mauricio Ezequiel Martín.

Hora: 11.30.

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