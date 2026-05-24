FADEP recibe a Costa Brava en el inicio de la segunda ronda del Federal A

FADEP 1--- FADEP buscará lograr otro triunfo en el Federal A. Foto: Cristian Ortiz/Prensa FADEP

El equipo dirigido por Diego Pozo ganó los dos últimos partidos en su cancha, que fueron ante Atenas de Río Cuarto y Huracán Las Heras.

El equipo maipucino marcha con 9 puntos y acumulando 2 triunfos, 3 empates, y 3 derrotas.

Así llega Costa Brava, el rival del Atlético Club San Martín

Costa Brava viene de perder en condición de visitante por 2 a 1 frente a Deportivo Rincón en Neuquén. El Albirrojo se ubica penúltimo en la tabla con 7 unidades (1 triunfo, 4 empates y tres derrotas).

El conjunto de La Pampa solamente ha ganado un partido en el torneo y fue justamente ante FADEP en el arranque del certamen, cuando se impuso por 3 a 0 de local.

El último enfrentamiento entre FADEP y Costa Brava

En el arranque del torneo Costa Brava superó a FADEP por 3 a 0. El partido se jugó en La Pampa.

Probables formaciones y detalles del partido:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Tiago Gómez, Maximiliano Lara, Agustín López, Ezequiel Riera; Jerónimo Gutiérrez y Brian Noriega. DT: Rodrigo Villalonga.

Estadio: FADEP.

Árbitro Mauricio Ezequiel Martín.

Hora: 11.30.