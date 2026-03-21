FADEP perdió frente a Costa Brava, en La Pampa. en su debut en el Torneo Federal A

FADEP perdió este sábado 3 a 0 ante Costa Brava en su estreno oficial en el Torneo Federal A. El encuentro se disputó en el estadio Diego Mainz-Nuevo Pacaembú- de La Pampa y contó con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos.
El equipo albirrojo se puso en ventaja a los 39' del primer tiempo con un tanto de Joaquín Garoni. El defensor con un remate cruzado venció a Cristian Aracena y abrió el marcador.
A los 10' del complemento Mariano Rivadeneira amplió el marcador para el equipo local tras un rebote en Iribarren y a los 41' Gerónimo Gutiérrez selló la victoria para el conjunto dirigido por Villalonga.
El primer tiempo fue de trámite parejo y Costa Brava marcó la diferencia con el gol que marcó. En el complemento el equipo local liquidó el partido.
El conjunto de Russell, que debutó este sábado en La Pampa, armó un equipo protagonista para disputar este certamen del Consejo Federal de AFA y en su debut cayó derrotado frente a un equipo que fue muy efectivo.
Por la 2da fecha de la Zona 3, FADEP tendrá su debut de local ante Deportivo RIncon de Neuquén. Todavía no está confirmado el día y horario.
La Síntesis:
Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Agustín Alles, Lautaro Ibarra; Jerónimo Gutiérrez, Joaquín Vivani y Tomás Garro. DT: Rodrigo Villalonga.
FADEP: Cristian Aracena, Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Bruno Costella y Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Lucas Ramírez, Oscar Garrido y Diego Tonetto; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Estadio: Costa Brava.
Goles: PT: 39' Garoni. ST: 10' Rivadeneira y 41' Gutiérrez.
Cambios. ST: 20' Enzo Kalinski, José Méndez y Tomás Ortiz por Alí, Ramírez y Tonetto (F), 26' Maximiliano Lara y Matías Rivas por Pacheco y Garro (CB), 31' Ramón Lentini por Garrido (F), 36' Ignacio Pipistrelli por Vivani (CB), 42' Thiago Gómez y Ariel López por Rivadeneira y Gutiérrez (CB).
Árbitro: Fernando Marcos.