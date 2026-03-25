Irrigación capacita: Lanzó un ciclo de capacitaciones destinado a agricultores y agricultoras

Las mujeres participan en muchos ámbitos de los sistemas agroalimentarios, desde la producción agrícola y ganadera hasta la pesca, la actividad forestal y la acuicultura, así como en las actividades fuera de las explotaciones agrícolas como la elaboración, la adición de valor, la distribución y el comercio. Sin embargo, siguen enfrentándose a importantes obstáculos, en particular en lo que respecta al acceso a recursos productivos como la tierra y otros recursos naturales, las tecnologías y la financiación, y al control de estos.

Estos obstáculos no solo restringen su productividad, sino que también limitan su potencial para contribuir a la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y el crecimiento económico.

A fin de promover los intereses y las oportunidades de las agricultoras, el Año Internacional hace un llamamiento a los gobiernos, la sociedad civil, al sector académico y el sector para que promuevan las oportunidades, la formulación de políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género y las inversiones directas destinadas a empoderar a las agricultoras en todos los sistemas agroalimentarios.

irrigación (1) El ciclo forma parte de una de las acciones que lleva adelante el programa de Irrigación "Agua y Mujer".

Presencia del Superintendente de Irrigación

El lanzamiento contó con la presencia del Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, y de representantes de los organismos que acompañan la propuesta: Patricia Puebla, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, Valentina Erice, de Universidad de Mendoza, y Daiana Mateo, en representación del INTA.

"Esta nueva capacitación que lanza hoy el Departamento General de Irrigación, como lo hacemos siempre en conjunto con el ámbito académico, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Mendoza, y del INTA, ya que conmemoramos este año el Año Internacional de la Mujer Agricultora, apunta a lograr mayor eficiencia de riego, a fortalecer conocimientos, investigación y gestión tendiendo siempre a favorecer el uso racional del agua y a nivelar con la participación de la mujer, generando más posibilidades y oportunidades", sostuvo Marinelli. "Estos ámbitos de capacitación que generamos diferentes organismos, para compartir acciones son muy buenos y porque tienen impactos reales", finalizó el funcionario.

Sobre el ciclo

Cada eje temático propone un cursado mensual, con dos encuentros virtuales sincrónicos vía zoom, los días jueves, con una duración de 2 horas de 18 a 20, comenzando en mayo, y un encuentro presencial en julio. La formación se complementará con apoyo de material bibliográfico de lectura y estudio y entregará certificado de asistencia y participación. Para acceder a las inscripción se debe completar el siguiente formulario.

La capacitación se estructura en 4 módulos:

Módulo 1 : Contexto hídrico de Mendoza ; introducción al régimen jurídico del agua; institucionalidad y usos del agua; acceso al agua y a la tierra; y diversas formas de Participación. Dictado por Irrigación .

: Contexto hídrico de ; introducción al régimen jurídico del agua; institucionalidad y usos del agua; acceso al agua y a la tierra; y diversas formas de Participación. Dictado por . Módulo 2: Eje agua y economía; la economía del agua en Mendoza ; herramientas de financiamiento y asistencia; el ABC de las finanzas personales simplificadas – a cargo de la Mgtr. Etel Scokin. Dictado por Ccias. Económicas UNCUYO-Riga.

Eje agua y economía; la economía del agua en ; herramientas de financiamiento y asistencia; el ABC de las finanzas personales simplificadas – a cargo de la Mgtr. Etel Scokin. Dictado por Ccias. Económicas UNCUYO-Riga. Módulo 3: Eje eficiencia hídrica y técnicas de riego; parámetros del uso del agua en el cultivo relación suelo–agua–planta; necesidades hídricas según cultivo (vid, olivo, frutales, hortalizas); sistemas de riego. Dictado por Irrigación e INTA Mendoza .

Eje eficiencia hídrica y técnicas de riego; parámetros del uso del agua en el cultivo relación suelo–agua–planta; necesidades hídricas según cultivo (vid, olivo, frutales, hortalizas); sistemas de riego. Dictado por e INTA . Módulo 4 (presencial): Eje reconocimiento de parcelas – Intercambio y participación; demostración de sistemas de sistemas de riego en diferentes cultivos; análisis costo-beneficio; programas de apoyo provinciales y nacionales; e intercambio de experiencias.

Dictado por Irrigación e INTA Mendoza. Más información en www.irrigacion.gov.ar