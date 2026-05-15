Irrigación aseguró que el agua en Corralitos es apta para consumo tras las denuncias de contaminación

Por eso, el organismo concluyó que “hasta el día de la fecha, el agua de estos operadores comunitarios mencionados puede utilizarse para consumo humano sin poner en riesgo la salud de los consumidores”.

El pronunciamiento oficial llegó después de que vecinos de la zona afectada por derrames cloacales hace meses difundieran un análisis realizado por el Laboratorio de Biotecnología de la UNCuyo, en el que algunas muestras fueron catalogadas como “agua no apta para consumo humano”.

Qué detectó el informe sobre el agua que difundieron los vecinos

El estudio analizó 8 muestras tomadas por la licenciada María Belén Rodríguez en distintos puntos de Los Corralitos.

Entre ellas, hubo resultados dispares. Algunas muestras de agua fueron consideradas aptas para consumo humano, mientras que otras registraron presencia de bacterias coliformes y Escherichia coli.

Por ejemplo, la muestra identificada como “M1: Grifo cocina (Potabilidad)” fue calificada como “agua no apta para consumo humano” según el Código Alimentario Argentino. Lo mismo ocurrió con la muestra “M3: Salida bomba de pozo (30 m)”, que presentó valores de coliformes totales y Escherichia coli por encima de los parámetros permitidos.

En paralelo, otras muestras sí fueron consideradas aptas, como las tomadas en un “grifo cocina (pozo)”, en una salida de cochera y en un surgente ubicado en Severo del Castillo y Adrogué.

cloacas guaymallen aysam AYSAM continúa con trabajos de limpieza y obras en la zona. El agua potable la proveen las cooperativas Los Corralitos y Corralcoop.

El informe también incluyó análisis sobre efluentes cloacales y canales de desagüe, donde se detectaron elevados niveles de bacterias coliformes y Escherichia coli.

"Agua segura", la respuesta de Irrigación

Frente a la circulación pública de esos resultados, Irrigación informó que pidió precisiones a la Secretaría de Vinculación DETI-UNCuyo sobre la validez técnica del informe y sobre el origen exacto de las muestras analizadas.

Entre otros puntos, el organismo solicitó conocer si el agua estudiada pertenece efectivamente a redes de operadores de agua potable o si proviene de perforaciones privadas.

Además, la Dirección de Aguas Subterráneas recordó que “la toma directa de agua proveniente de pozos subterráneos no es apta para consumo humano” cuando no existe un proceso adecuado de potabilización; especialmente en zonas con pozos sépticos y sin cloacas, lo que explicaría la presencia de bacterias.

Esta crisis de confianza ocurre en medio de una infraestructura sanitaria deteriorada y tras el colapso de la colectora cloacal que provocó desbordes en distintos puntos de Los Corralitos, especialmente en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo.

Mientras avanza con tareas de limpieza y obras para aliviar el sistema, Aguas Mendocinas (AYSAM) sostiene que la única salida “rápida” para descomprimir la red es que Departamento General de Irrigación vuelva a autorizar vuelcos controlados al Canal Pescara, una alternativa que el organismo provincial rechazó de manera sistemática durante este año.