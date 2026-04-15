Cruce por desborde cloacal: informe de AYSAM niega contaminación y expone un quiebre con Irrigación

Según expresaron, tanto el Gobierno provincial como la empresa mendocina de agua y saneamiento están tratando el colapso como un “problema menor”.

“Es realmente alarmante ver cómo en las acequias, en las veredas hay líquidos cloacales, donde hay niños, donde hay señoras mayores”, dijeron.

AYSAM negó contaminación por el vuelco de líquidos cloacales

Ante el pedido del Partido Justicialista, Mingorance remitió a la Legislatura el último informe de situación de la colectora máxima norte. Según reza el documento el colector –construido en 1980- está en estado crítico por corrosión estructural por gases cloacales.

Como también contó Diario UNO, las tormentas de enero y febrero provocaron un ingreso masivo de agua y sedimentos debido a conexiones clandestinas de desagües pluviales, lo que obstruyó tramos que ya habían sido limpiados en 2025 por la empresa brasileña Sanit.

“A la fecha se han extraído más de 547 m³ de residuos sólidos (piedras, ladrillos y escombros)”, contó el titular de AYSAM.

cloacas guaymallen aysam El peronismo pidió la emergencia ambiental por el desborde de cloacas en Corralitos. AYSAM negó contaminación.

Además, se instalaron 32 nuevas bocas de acceso, sistemas de bombeo permanentes y se ejecutaron diversos bypass para derivar caudales.

El informe explica también que en septiembre se completó un colector aliviador de 342 metros en y que está previsto iniciar una segunda etapa de 650 metros este mismo mes.

Sobre la preocupación del peronismo por la posible contaminación del Canal Pescara, AYSAM recordó que en abril del año pasado se inició un monitoreo diario y que, desde entonces, no se advierten alteraciones fisicoquímicas ni bacteriológicas producto del vuelco de efluentes cloacales. “Los valores actuales son similares a los registros históricos”, dijo y concluyó que no se evidencia afectación ambiental ni de suelos en la napa freática de la calle 2 de Mayo.

A su vez, el Ministerio de Salud ratificó la ausencia de riesgos epidemiológicos y no se han reportado, hasta el momento, brotes de enfermedades de transmisión hídrica.

El palito de AYSAM a Irrigación por los desbordes cloacales

En su informe, AYSAM sostiene que el Departamento General de Irrigación está denegando de forma "sistemática" los pedidos de vuelco en 2026, privando al sistema de su "única válvula de alivio técnico-operativa".

La empresa argumenta que, así como Irrigación ya autorizó vuelcos en 2025 por la misma causa, el organismo debería otorgar la autorización nuevamente para evitar que los líquidos corran por la vía pública.

canal pescara aysam cloacas colapso Por las tormentas se volvieron a acumular sedimentos; lo que provocó nuevos desbordes de cloacas en Corralitos.

Desbordes cloacales en Guaymallén: ¿un juego de nunca acabar?

Por ahora sí. “Estamos en la etapa de estabilizar el sistema. Trabajando en las obras de mediano plazo que tienen que ver con hacer una impulsión y bypassear al 100% todo este tramo del colector; entretanto se termine la obra de Colonia Segovia que va a durar un año y medio más”, explicó Mingorance, en diálogo con radio Nihuil.

“Tenemos que estabilizar para no volcar más y que siga funcionando con o sin bypass o con otro tipo de obra, que es lo que estamos estudiando con la Municipalidad de Guaymallén”, agregó el funcionario.

La alternativa, dijo, es “anular el tramo de 2 de Mayo desde Severo del Castillo hasta Reconquista porque evidentemente no funciona y tiene un mal diseño originario, hasta que se termine la obra mayor”.