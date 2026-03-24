Vecinos del pasaje Buenos Vecinos, de Guaymallén, protestaron en la antesala del feriado por el desborde de líquidos cloacales que llegaron al canal ubicado en Severo del Castillo y Ferrari. Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) ya limpió y desinfectó la zona y explicó las causas del incidente.
Un desborde cloacal en Guaymallén desató reclamos vecinales y la intervención de AYSAM
Vecinos protestaron por el desborde de cloacas que afectó calles y un canal en Guaymallén. AYSAM limpió y desinfectó la zona
Humberto Mingorance, titular de AYSAM, confirmó a Diario UNO que la situación quedó resuelta en la mañana de este martes: “A las 6 se hizo un lavado y una desinfección, siguiendo lo que dicta la normativa ambiental. En los ingresos al pasaje pusimos ripio para que quede en buenas condiciones”.
El canal que derramó líquidos cloacales los accesos a las casas de los vecinos pasa a 5 metros del colector cloacal que colapsó nuevamente en Guaymallén. Parte del desborde pasó al canal y, éste, por un tapón de basura, rebalsó.
Más allá de la solución provisoria de este martes, AYSAM aseguró estar en pleno trabajo de limpieza para alivianar nuevamente el colector.
Colector cloacal, otra vez tapado: ¿por qué colapsa y desborda?
“El colector se volvió a colapsar de material árido después de las 4 tormentas fuertes que afectaron el área metropolitana. Para alivianarlo, hay que sacar todo”, explicó Mingorance.
El titular de AYSAM recordó que tras los desbordes que complicaron la zona en 2025, la profunda limpieza que realizó la empresa brasileña contratada fue suficiente para pasar varios meses sin desbordes, hasta ahora, que llegaron las tormentas.
“La compañía volvió esta semana urgente para destapar la zona en Mendoza y creemos que esta o la semana que viene ya terminará el trabajo”, señaló el funcionario.
“Ya sabemos cuál es la zona concreta en la que se estanca el material árido. Es un tramo que no tiene desnivel. Se trata de un problema histórico y estructural del colector”, explicó Humberto Mingorance.
Lo positivo, dentro de la compleja situación, es que “ahora la limpieza es más fácil y rápida porque se hace a través de las cámaras que construimos el año pasado”, indicó el presidente de AYSAM.