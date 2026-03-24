Un desborde cloacal en Guaymallén desató reclamos vecinales y la intervención de AYSAM

Más allá de la solución provisoria de este martes, AYSAM aseguró estar en pleno trabajo de limpieza para alivianar nuevamente el colector.

pasaje buenos vecinos guaymallen cloacas aysam El pasaje afectado por el desborde cloacal ya quedó limpio y desinfectado, señaló AYSAM.

Colector cloacal, otra vez tapado: ¿por qué colapsa y desborda?

“El colector se volvió a colapsar de material árido después de las 4 tormentas fuertes que afectaron el área metropolitana. Para alivianarlo, hay que sacar todo”, explicó Mingorance.

cloacas guaymallen aysam La acequia desbordó por un tapón de basura y su cercanía con el colector cloacal desbordado.

El titular de AYSAM recordó que tras los desbordes que complicaron la zona en 2025, la profunda limpieza que realizó la empresa brasileña contratada fue suficiente para pasar varios meses sin desbordes, hasta ahora, que llegaron las tormentas.

“La compañía volvió esta semana urgente para destapar la zona en Mendoza y creemos que esta o la semana que viene ya terminará el trabajo”, señaló el funcionario.

Embed - Sedimentos que AYSAM recolectó con la limpieza cloacal en Guaymallén

“Ya sabemos cuál es la zona concreta en la que se estanca el material árido. Es un tramo que no tiene desnivel. Se trata de un problema histórico y estructural del colector”, explicó Humberto Mingorance.

Lo positivo, dentro de la compleja situación, es que “ahora la limpieza es más fácil y rápida porque se hace a través de las cámaras que construimos el año pasado”, indicó el presidente de AYSAM.