El plan de obras de AYSAM para terminar con los desbordes cloacales en Los Corralitos

Humberto Mingorance aysam Humberto Mingorance, de AySAM, en radio Nihuil, donde habló del plan de obras para resolver el grave problema de los desbordes cloacales en Los Corralitos, Guaymallén. Foto: Captura streaming Radio Nihuil

Como respuesta a las preguntas de la audiencia radial, Mingorance explicó AYSAM recuperó la gestión directa del bacheo en las calles de Mendoza que queda tras las intervenciones en la red de agua potable y cloacas.

AYSAM y el grave desborde cloacal en Los Corralitos

El desborde de efluentes cloacales y la circulación por las calles y acequias complican seriamente a vecinos de Los Corralitos, en Guaymallén, desde hace varios años.

El cruce de calles 2 de Mayo y Severo del Castillo ha sido epicentro de trabajos y obras destinadas a paliar esa problemática, que ha generado fuerte contaminación medioambiental y reclamos de los usuarios.

Las medidas de emergencia anunciadas por el funcionario provincial buscan estabilizar el sistema y evitar que los efluentes sigan desbordándose en las calles. "El objetivo es que la emergencia ambiental esté resuelta durante el mes de mayo", explicó en No Tenés Cara.

Se está prolongando un aliviador de 800 mm y se están instalando bypasses con cañerías termofusionadas en las banquinas de la calle 2 de Mayo. Esto permite que, cuando el colector se carga, los líquidos deriven naturalmente sin bombear, lo que debería detener los desbordes, explicó.

Obra Cloacas y desborde en Los Corralitos (5).jpg Obras de AySAM en Los Corralitos por los desbordes cloacales. Foto: Municipalidad de Guaymallén

En la zona también se ejecutan tareas de limpieza y de videoinspección con el objetivo de evaluar el estado estructural de los colectores.

Además y frente la imposibilidad de volcar efluentes en el canal Pescara, se ha acordado el vuelco controlado de excedentes hacia una finca particular.

Obras de AYSAM a mediano plazo en Los Corralitos

AYSAM ha proyectado obras que tienen un tiempo estimado de ejecución de entre 4 y 6 meses. Se analizan alternativas técnicas principales:

Impulsión forzada: la instalación de una cañería de 1000 mm de diámetro bajo la calle 2 de Mayo, impulsada por seis motobombas de alta potencia (más de 1000 HP en total).

la instalación de una cañería de 1000 mm de diámetro bajo la calle 2 de Mayo, impulsada por seis motobombas de alta potencia (más de 1000 HP en total). Obra por gavedad (alternativa preferida): dirigir los líquidos hacia el sur de la calle Severo del Castillo para volcar en la calle Reconquista de Humberto Primo (Guaymallén) aprovechando la pendiente natural. Esta opción se considera técnicamente más lógica.

dirigir los líquidos hacia el sur de la calle Severo del Castillo para volcar en la calle Reconquista de Humberto Primo (Guaymallén) aprovechando la pendiente natural. Esta opción se considera técnicamente más lógica. Reemplazo del colector: otra opción de mediano plazo contempla anular el colector actual de la calle 2 de Mayo y construir uno nuevo en paralelo hacia el sur, de 1.600 mm de diámetro, para anular el tramo dañado de cuajo.

A largo plazo, la solución de fondo de AYSAM

AYSAM proyecta obras estructurales definitivas que ya están en proceso de construcción o financiamiento, con un plazo de finalización de entre 2 y 3 años.

Colector Colonia Segovia: Se divide en dos tramos. El tramo 1 ya está en construcción (desde la planta de Paramillos hacia el oeste). Para el tramo 2, se está gestionando el financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se divide en dos tramos. El tramo 1 ya está en construcción (desde la planta de Paramillos hacia el oeste). Para el tramo 2, se está gestionando el financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Descompresión del Sistema: Una vez terminadas, estas obras permitirán descomprimir el caudal del colector actual en un 50%, enviando el resto hacia la planta de tratamiento correspondiente de manera eficiente.