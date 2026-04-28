Raúl Rufeil anunció obras de agua, cloacas y desagües para zonas rurales de San Martín

Raúl Rufeil, intendente de San Martín El intendente Raúl Rufeil ingresa al Concejo Deliberante de San Martín para inaugurar las sesiones ordinarias 2026. Foto: Gentileza Municipalidad de San Martín

También informó que ya concluyeron las obras de red cloacal en el barrio Santa Cecilia Rural, en el distrito Alto Verde, y en el barrio San Pedro Industrial.

Ambas zonas de San Martín contarán desde ahora con un servicio esencial para la salud y calidad de vida de los vecinos.

Anuncios que mejoran la calidad de vida de los vecinos de San Martín

En materia hídrica, el municipio de San Martín ejecutó desagües pluviales en calle Neuquén del Loteo Ferrisi y en calle Patti del barrio San Pablo, superando entre ambos los 1.300 metros lineales.

A esto se suma un desagüe aluvional de 250 metros en calle 1° de Marzo de Palmira, junto a la refuncionalización de tres cámaras de profundidad.

Estas obras buscan evitar zonas anegadas e inundaciones recurrentes en el casco viejo de la zona Norte de Palmira.

Raúl Rufeil hizo anuncios en la apertura de sesiones ordinarias de San Martín

El intendente de General San Martín, Raúl Rufeil brindó su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Concejo Deliberante, las autoridades municipales y el público presente en la sala de sesiones del Este provincial.

Estuvieron presentes el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu; y los intendentes de Junín, Mario Abed, y de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, entre otras autoridades legislativas y ejecutivas.

Raúl Rufeil, intendente de San Martín en el Concejo Deliberante Raúl Rufeil brindó su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Concejo Deliberante. Foto: Gentileza Municipalidad de San Martín

Luego de su disertación, el jefe comunal de San Martín expresó: “Hay tanto por hacer. Lo bueno son los desafíos que tenemos que ir abordando de forma ordenada, priorizando lo que realmente es necesario. Como siempre digo, cada proyecto tiene que emanar de una necesidad y no de la oferta caprichosa de algún gobernante de turno”.

En su alocución, el intendente Raúl Rufeil destacó los avances del PASIP, mencionando también el Hub Logístico Mendoza Zona Este, la Escuela Superior de Oficios y diversas políticas de Estado, como la Orquesta Municipal y el Plan Bonarda. También hizo hincapié en la importancia de la educación y las obras en distintos puntos del departamento.