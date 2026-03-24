La aclamada Dexter se prepara para abandonar Netflix el próximo 31 de marzo, marcando la salida de uno de los thrillers psicológicos más influyentes de las últimas décadas. Creada por James Manos Jr., la serie combina crimen, drama y suspenso en una historia tan oscura como adictiva que arrasó en los Globos de Oro.
Se va de Netflix en 7 días: el thriller psicológico que ganó 2 Globos de Oro y tenés que ver ya
Un thriller irresistible abandona el catálogo de series y películas de Netflix y los fanáticos estás desesperados. ¿Cuál es y hasta cuándo se puede ver?
Protagonizada por Michael C. Hall, quien fue premiado con un Globo de Oro, la ficción sigue a Dexter Morgan, un forense especializado en salpicaduras de sangre que lleva una doble vida como asesino serial. A lo largo de sus 8 temporadas y 96 episodios, la serie construye un relato complejo, sostenido por personajes sólidos y una tensión constante que la crítica internacional supo destacar.
Desde The New York Times la definieron como un thriller “creíble y entretenidamente complicado”, mientras que Variety resaltó su capacidad para mantener al público en vilo. Con una narrativa provocadora y una mirada incómoda sobre la moral, Dexter se consolidó como una de esas producciones difíciles de soltar.
Dentro del universo de Netflix, su despedida representa una oportunidad final para maratonear una historia que dejó huella en el género. Antes de que abandone la plataforma, es una de las opciones imprescindibles para quienes buscan suspenso, profundidad psicológica y giros constantes.
Netflix: de qué trata la serie Dexter
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Dexter versa: "De día, el gentil Dexter analiza evidencias con sangre para la policía de Miami. Pero, de noche, es un asesino serial que acaba con asesinos".
La trama de la serie se centra en Dexter Morgan (Michael C. Hall), un analista de patrones de salpicaduras de sangre de la Policía Metropolitana de Miami que también lleva una vida secreta como asesino en serie, persiguiendo a criminales que han escapado a la justicia.
Netflix: tráiler de la serie Dexter
Reparto de Dexter, serie de Netflix
- Michael C. Hall
- Jennifer Carpenter
- David Zayas
- James Remar
- C.S Lee
- Luna Lauren Velez
- Desmond Harrington
- Julie Benz
- Christina Robinson
- Geoff Pierson
Dónde ver la serie Dexter, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Dexter se puede ver en Netflix hasta el 31 de marzo y Paramount Plus.
- Estados Unidos: la serie Dexter se puede ver en Paramount Plus.
- España: la serie Dexter se puede ver en Netflix y Movistar Plus.