Se va de Netflix en 7 días: el thriller psicológico que ganó 2 Globos de Oro y tenés que ver ya

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Dentro del universo de Netflix, su despedida representa una oportunidad final para maratonear una historia que dejó huella en el género. Antes de que abandone la plataforma, es una de las opciones imprescindibles para quienes buscan suspenso, profundidad psicológica y giros constantes.

Netflix: de qué trata la serie Dexter

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Dexter versa: "De día, el gentil Dexter analiza evidencias con sangre para la policía de Miami. Pero, de noche, es un asesino serial que acaba con asesinos".

La trama de la serie se centra en Dexter Morgan (Michael C. Hall), un analista de patrones de salpicaduras de sangre de la Policía Metropolitana de Miami que también lleva una vida secreta como asesino en serie, persiguiendo a criminales que han escapado a la justicia.

Netflix: tráiler de la serie Dexter

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Reparto de Dexter, serie de Netflix

Michael C. Hall

Jennifer Carpenter

David Zayas

James Remar

C.S Lee

Luna Lauren Velez

Desmond Harrington

Julie Benz

Christina Robinson

Geoff Pierson

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Dónde ver la serie Dexter, según la zona geográfica