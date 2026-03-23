Netflix: el thriller de terror que te llevará al límite y te hará sentir perseguido incluso cuando estés solo

Por su parte, Todd McCarthy subrayó cómo la película redefine el horror contemporáneo. En Netflix, se posiciona entre las series y películas que demuestran que el verdadero terror no siempre necesita ser visible para ser efectivo.

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Netflix: de qué trata la película El hombre invisible

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El hombre invisible versa: "Tras escapar de una relación abusiva y controladora con un adinerado genio de la tecnología, una mujer se encuentra acosada y atormentada por una entidad invisible".

Dos semanas después de escapar de su tóxica relación con el rico y brillante científico Adrian Griffin, Cecilia (Elisabeth Moss) está convencida de que Adrian va a aparecer en cualquier momento… hasta que recibe una nota comunicándole el suicidio de su expareja.

Reparto de El hombre invisible, película de Netflix

Elisabeth Moss

Aldis Hodge

Storm Reid

Harriet Dyer

Michael Dorman

Oliver Jackson-Cohen

Netflix: tráiler de El hombre invisible

Embed - El hombre invisible - Trailer final español (HD)

Dónde ver la película El hombre invisible, según la zona geográfica