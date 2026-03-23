El catálogo de Netflix suma a sus series y películas El hombre invisible, una inquietante propuesta dirigida por Leigh Whannell que se estrenó en la plataforma el 20 de marzo de 2026. Con una duración de poco más de 2 horas, esta historia reinventa el clásico del terror con una mirada moderna, psicológica y profundamente perturbadora.
Netflix: el thriller de terror que te llevará al límite y te hará sentir perseguido incluso cuando estés solo
Elisabeth Moss es la protagonista de este drama de terror que te llevará al límite. Está entre las nuevas series y películas de Netflix
Protagonizada por Elisabeth Moss, la película fue ampliamente reconocida en los Premios Saturn, donde ganó como Mejor película de terror y también le valió el galardón a Mejor actriz, además de una nominación a Mejor dirección. La actuación de Moss es el corazón del film, construyendo una tensión constante incluso en escenas donde el peligro no se ve, pero se siente.
La crítica destacó su capacidad para incomodar y atrapar: Paula Vázquez Prieto señaló que logra inquietar con precisión visual, mientras que Leonardo D’Espósito elogió la actuación “contra nada” de Moss.
Por su parte, Todd McCarthy subrayó cómo la película redefine el horror contemporáneo. En Netflix, se posiciona entre las series y películas que demuestran que el verdadero terror no siempre necesita ser visible para ser efectivo.
Netflix: de qué trata la película El hombre invisible
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El hombre invisible versa: "Tras escapar de una relación abusiva y controladora con un adinerado genio de la tecnología, una mujer se encuentra acosada y atormentada por una entidad invisible".
Dos semanas después de escapar de su tóxica relación con el rico y brillante científico Adrian Griffin, Cecilia (Elisabeth Moss) está convencida de que Adrian va a aparecer en cualquier momento… hasta que recibe una nota comunicándole el suicidio de su expareja.
Reparto de El hombre invisible, película de Netflix
- Elisabeth Moss
- Aldis Hodge
- Storm Reid
- Harriet Dyer
- Michael Dorman
- Oliver Jackson-Cohen
Netflix: tráiler de El hombre invisible
Dónde ver la película El hombre invisible, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El hombre invisible se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El hombre invisible se puede ver en YoutubeTV.
- España: la película El hombre invisible se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar Plus.