Netflix: la película de la dictadura militar con Benjamín Vicuña que te dejará la piel de gallina

Dirigida por David Albala y protagonizada por Benjamín Vicuña, la película se inspira en hechos reales y construye un thriller intenso donde el suspenso y la acción se fusionan para narrar una historia profundamente política. Lejos de los relatos más tradicionales sobre la dictadura militar, apuesta al cine de género sin perder de vista el contexto histórico que marcó a toda una generación.

pacto de fuga- película

En ese sentido, el paralelismo con Argentina es inevitable. Así como el cine nacional ha sabido reconstruir el horror y las consecuencias de la última dictadura, Pacto de Fuga aporta una mirada regional que amplía la memoria colectiva. Con una puesta sólida, tensión constante y actuaciones destacadas, se considera dentro del catálogo de series y películas como una opción atrapante para reflexionar sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente.