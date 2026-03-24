En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la llegada hace unos meses de Pacto de Fuga a Netflix vuelve a poner en agenda las historias atravesadas por las dictaduras militares en América Latina. Aunque el film se sitúa en Chile, el trasfondo resuena con fuerza en la memoria argentina: represión, presos políticos y la necesidad de resistir incluso en los contextos más extremos.
Netflix: la película de la dictadura militar con Benjamín Vicuña que te dejará la piel de gallina
Está inspirada en hechos reales, es profundamente atrapante y está en Netflix. Está inspirada en la dictadura militar chilena
Dirigida por David Albala y protagonizada por Benjamín Vicuña, la película se inspira en hechos reales y construye un thriller intenso donde el suspenso y la acción se fusionan para narrar una historia profundamente política. Lejos de los relatos más tradicionales sobre la dictadura militar, apuesta al cine de género sin perder de vista el contexto histórico que marcó a toda una generación.
En ese sentido, el paralelismo con Argentina es inevitable. Así como el cine nacional ha sabido reconstruir el horror y las consecuencias de la última dictadura, Pacto de Fuga aporta una mirada regional que amplía la memoria colectiva. Con una puesta sólida, tensión constante y actuaciones destacadas, se considera dentro del catálogo de series y películas como una opción atrapante para reflexionar sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente.
Netflix: de qué trata la película Pacto de Fuga
La noche del 29 de enero de 1990, poco antes de iniciarse la reconstrucción democrática en Chile, medio centenar de presos políticos se fugaron de la cárcel pública de Santiago por un túnel que 24 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían excavado durante 18 meses, 80 metros de longitud con herramientas tan rudimentarias como cucharas, tenedores y un solo destornillador; escondiendo 55 toneladas de tierra dentro del centro penitenciario.
Ni los presos comunes de las celdas cercanas ni los gendarmes que los vigilaban a diario descubrieron el plan que llevaría a 49 reclusos a alcanzar la libertad en uno de los escapes más sorprendentes de la historia penal chilena.
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Pacto de Fuga versa: “En el Chile de los años 80, un grupo de presos políticos planea una peligrosa fuga de la cárcel durante una estricta dictadura militar”.
Reparto de Pacto de Fuga, película de Benjamín Vicuña
- Benjamín Vicuña (Leon Vargas)
- Roberto Farías (Rafael Jimenez)
- Victor Montero (Germán Sanchez)
- Francisca Gavilán (Paulina Baeza)
- Amparo Noguera (Fabiola Pizarro)
- Mateo Iribarren (Prosecutor Andrade)
- Willy Semler (Warden Jorquera)
- Diego Ruiz (Oscar Lira)
Dónde ver la película Pacto de Fuga, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Pacto de Fuga se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Pacto de Fuga se puede ver en Netflix.
- España: la película Pacto de Fuga no se puede ver en Netflix.