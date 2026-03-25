Cambio de día para el debut de River en Copa Sudamericana: la nueva fecha y horario

Desde la llegada del Chacho Coudet, River ha demostrado una notable mejora en lo futbolístico y en lo anímico. En el torneo local, el Millonario acumula tres victorias consecutivas, en los tres encuentros dirigidos por el ex DT de Racing, y se ubica segundo en la tabla de posiciones con 20 unidades.

Luego del descanso por la fecha FIFA, en el elenco de Núñez comenzará un agitado calendario dado que tendrá que afrontar lo que queda de la fase regular del Torneo Apertura, la fase de grupos de la Copa Sudamericana y, eventualmente, su continuidad en Copa Argentina. En cuanto al certamen continental, su debut sufrió una modificación y será antes de lo estipulado.