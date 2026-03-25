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Cambio de día para el debut de River en Copa Sudamericana: la nueva fecha y horario

River jugará la Copa Sudamericana en 2026 luego de 11 años sin disputar este certamen. El equipo del Chacho Coudet ocupará el Grupo H

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
River sufrió un cambio de fecha en su debut en Copa Sudamericana ante Blooming. 

River sufrió un cambio de fecha en su debut en Copa Sudamericana ante Blooming. 

River ya conoce su camino en Copa Sudamericana y se prepara para disputar la competencia continental luego de 11 años de ausencia en este certamen. En Sudamericana, el Millonario ocupará el Grupo H junto a Blooming de Bolivia, Carabobo de Venezuela y Bragantino de Brasil.

Desde la llegada del Chacho Coudet, River ha demostrado una notable mejora en lo futbolístico y en lo anímico. En el torneo local, el Millonario acumula tres victorias consecutivas, en los tres encuentros dirigidos por el ex DT de Racing, y se ubica segundo en la tabla de posiciones con 20 unidades.

Luego del descanso por la fecha FIFA, en el elenco de Núñez comenzará un agitado calendario dado que tendrá que afrontar lo que queda de la fase regular del Torneo Apertura, la fase de grupos de la Copa Sudamericana y, eventualmente, su continuidad en Copa Argentina. En cuanto al certamen continental, su debut sufrió una modificación y será antes de lo estipulado.

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River jugará la Copa Sudamericana luego de 11 años de ausencia debido a su frecuente participación en Copa Libertadores.

River jugará la Copa Sudamericana luego de 11 años de ausencia debido a su frecuente participación en Copa Libertadores.

Qué día debuta River en la Copa Sudamericana: fecha y horario

Conmebol anunció modificaciones en la primera fecha de Copa Sudamericana y para River eso significó un cambio en el día de su debut en el certamen. Inicialmente, su partido inaugural estaba programado para el jueves 9 de abril en Santa Cruz de la Sierra.

Con los cambios estipulados por el ente madre del fútbol sudamericano, River debutará en la copa ante Blooming, en Bolivia, el miércoles 8 de abril desde las 21.30 (hora de Argentina). El cruce se dará luego de que el Millonario enfrente a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura.

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La nueva fecha y horario del estreno de River en Sudamericana.&nbsp;

La nueva fecha y horario del estreno de River en Sudamericana.

El fixture de River en Copa sudamericana

En caso de no haber nuevas modificaciones en la programación, el camino de River en la fase de grupos de la Copa Sudamericana sería el siguiente:

  • miércoles abril, 21.30 - Blooming vs. River
  • miércoles 15 de abril, 21.30 - River vs. Carabobo
  • jueves 30 de abril, 21.30 - Red Bull Bragantino vs. River
  • jueves 7 de mayo, 22.30 - Carabobo vs. River
  • miércoles 20 de mayo, 21.30 - River vs. Red Bull Bragantino
  • miércoles 27 de mayo, 21.30 - River vs. Blooming

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