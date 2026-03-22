River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y sigue sumando con el Chacho Coudet como DT

River venció a Estudiantes de Río Cuarto por la 12da fecha de la Zona B del Torneo Apertura y se mantiene por el camino del triunfo, impulsado por el ingreso como DT del Chacho Coudet.
Por la 12da fecha del Torneo Apertura, el entonado River de Eduardo Coudet le ganó al alicaído Estudiantes de Río Cuarto.
River venció a Estudiantes de Río Cuarto por la 12da fecha de la Zona B del Torneo Apertura y se mantiene por el camino del triunfo, impulsado por el ingreso como DT del Chacho Coudet.
El encuentro se disputó en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y el árbitro fue Nazareno Arasa quien sancionó un penal que Gonzalo Montiel transformó en el 1 a 0 a los 25' del segundo tiempo. Luego, ya en tiempo de descuento, Maximiliano Salas sentenció el 2 a 0, resultado que le dio al Millonario su tercera victoria en igual cantidad de partidos desde que llegó Coudet y lo dejó empatado con Independiente Rivadavia (juega más tarde) en la primera posición de la zona B, con 20 puntos,
En el comienzo River tuvo la pelota y propuso juego ante un rival que aguantó y se cerró con mucha gente atrás, mientras Coudet, que puso a Freitas como titular, reclamó más ritmo y movilidad para encontrar espacios y romper ese cerco defensivo.
Pasados los 35' Montiel intentó sorprender y hubo mano de un defensor local, pero el VAR determinó que la cometió fuera del área. Luego, casi de inmediato, un remate desde fuera del área de Moreno fue despejado casi sobre la línea por Ojeda tras una exigida atajada de Lastra.
En el comienzo del complemento el local encontró su primera oportunidad en el área rival y Tomás González aprovechó un error de la defensa riverplatense para marcar el 1 a 0, pero tras revisar el VAR el árbitro determinó que estaba off side.
Luego, ante una falta del mendocino Facundo Cobos contra Driussi, el árbitro y el VAR dieron penal para River que convirtió Montiel.
Con la diferencia Coudet mandó a la cancha a Viña y Juanfer Quintero para cambiar la disposición táctica a 4-2-3-1. Los que salieron fueron, desgastados, Subiabre y Freitas.
Lo cierto es que River no mejoró mucho después del gol y apenas pudo sostener la ventaja a duras penas ante el asedio de los riocuartenses.
Por último, cuando ya no había tiempo para más, Maxi Salas aprovechó un contragolpe para volver al gol y sentenciar el 2 a 0 definitivo.