Cuándo juega River en la Copa Sudamericana: días y horarios de los partidos del Millonario

El fixture de River en la Copa Sudamericana 2026

jueves 9 de abril, 21.30 - Blooming vs. River

miércoles 15 de abril, 21.30 - River vs. Carabobo

jueves 30 de abril, 21.30 - Red Bull Bragantino vs. River

jueves 7 de mayo, 22.30 - Carabobo vs. River

miércoles 20 de mayo, 21.30 - River vs. Red Bull Bragantino

miércoles 27 de mayo, 21.30 - River vs. Blooming

River - Copa Sudamericana

Lo que hay que saber de la Copa Sudamericana

Sorteo de los octavos de final: 3 de junio.

Playoffs: semana del 21 y del 28 de julio.

Octavos: semana del 11 y del 18 de agosto.

Cuartos: semana del 8 y del 15 de septiembre.

Semifinales: semana del 13 y el 20 de octubre.

Final: 21 de noviembre en Barranquilla

Los antecedentes de River en la Copa Sudamericana

La mejor participación de River en la Copa Sudamericana se dio en el 2014, cuando se quedó con el título luego de derrotar a Atlético Nacional de Colombia en la gran final. Previamente, el “Millonario” superó a Boca en una inolvidable semifinal que terminó 1-0 y donde Marcelo Barovero le atajó un penal clave a Emmanuel Gigliotti.

Otra de sus actuaciones destacadas se dio en el 2003, cuando llegó a la final y cayó ante Cienciano de Perú con un global de 4-3.

La última vez que el “Millonario” jugó la Sudamericana fue en el 2015, edición en la que perdieron con Huracán. En el 2007 también fueron eliminados en dicha instancia, aunque en aquella ocasión su verdugo fue Arsenal de Sarandí.

Por otra parte, en el 2013 se vieron superados por Lanús, que terminaría saliendo campeón, mientras que en 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008 alcanzaron los octavos de final y en 2009 su camino finalizaría en la primera fase.