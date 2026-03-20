Cuándo juega River en la Copa Sudamericana: días y horarios de los partidos del Millonario

River volverá a disputar la Copa Sudamericana luego de 11 años y compartirá el Grupo H con Blooming de Bolivia, Carabobo de Venezuela y Bragantino de Brasil.
River volverá a disputar la Copa Sudamericana y compartirá el Grupo H con Blooming de Bolivia, Carabobo de Venezuela y Bragantino de Brasil.
River volverá a disputar la Copa Sudamericana luego de 11 años y compartirá el Grupo H con Blooming de Bolivia, Carabobo de Venezuela y Bragantino de Brasil.
Los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet, que estarán ante la obligación de llegar hasta las instancias finales en el segundo torneo de clubes más importante de América, disputarán esta competición por duodécima ocasión.
El camino de River en la Copa Sudamericana 2026 comenzará en Bolivia el jueves 9 de abril y el debut como local en el Monumental será el miércoles 15 de abril ante Carabobo.
La mejor participación de River en la Copa Sudamericana se dio en el 2014, cuando se quedó con el título luego de derrotar a Atlético Nacional de Colombia en la gran final. Previamente, el “Millonario” superó a Boca en una inolvidable semifinal que terminó 1-0 y donde Marcelo Barovero le atajó un penal clave a Emmanuel Gigliotti.
Otra de sus actuaciones destacadas se dio en el 2003, cuando llegó a la final y cayó ante Cienciano de Perú con un global de 4-3.
La última vez que el “Millonario” jugó la Sudamericana fue en el 2015, edición en la que perdieron con Huracán. En el 2007 también fueron eliminados en dicha instancia, aunque en aquella ocasión su verdugo fue Arsenal de Sarandí.
Por otra parte, en el 2013 se vieron superados por Lanús, que terminaría saliendo campeón, mientras que en 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008 alcanzaron los octavos de final y en 2009 su camino finalizaría en la primera fase.