¿Compañero de Messi? Una figura del Manchester City podría jugar en el Inter Miami

Inter Miami, que viene de ser eliminado tempranamente de la Concachampions ante Nashville, continúa buscando figuras para sumar a sus filas y que acompañen a Lionel Messi en cancha.
Inter Miami busca a un futbolista europeo de elite que actualmente milita en el Manchester City
Inter Miami, que viene de ser eliminado tempranamente de la Concachampions ante Nashville, continúa buscando figuras para sumar a sus filas y que acompañen a Lionel Messi en cancha.
Messi viene de convertir el gol número 900 de su carrera en la eliminación de Inter Miami en la Concachampions. Mientras la Pulga se ausenta de la rutina de las Garzas para sumarse a los entrenamientos con la Selección argentina, el club de Florida va en busca de una mega figura que actualmente milita en el Manchester City.
Bernardo Silva es el jugador apuntado por el Inter Miami para que acompañe a Lionel Messi en cancha. El portugués de 31 años finaliza su contrato en el club inglés en junio de este año y todo indica a que no renovará su vínculo al término de ocho temporadas.
Según el medio La Gazzetta dello Sport, el mediocampista está en el radar de varios clubes y el Inter Miami es uno de ellos. Lo que se filtró es que David Beckham tendría la intención de avanzar por Bernardo Silva para que vista la camiseta de las Garzas.
Con la casaca del Manchester City, Silva conquistó 17 títulos entre los que se destaca la Champions League, la FA Cup, la Copa de Inglaterra, entre otras. El portugués disputó 449 partidos y marcó 76 goles.
Su talento podría mudarse ahora a la MLS para compartir con Lionel Messi en el Inter Miami.