¿Compañero de Messi? Una figura del Manchester City podría jugar en el Inter Miami

Messi viene de convertir el gol número 900 de su carrera en la eliminación de Inter Miami en la Concachampions. Mientras la Pulga se ausenta de la rutina de las Garzas para sumarse a los entrenamientos con la Selección argentina, el club de Florida va en busca de una mega figura que actualmente milita en el Manchester City.

bernardo silva Bernardo Silva podría jugar en Inter Miami con Lionel Messi.

El futbolista del Manchester City que quiere el Inter Miami

Bernardo Silva es el jugador apuntado por el Inter Miami para que acompañe a Lionel Messi en cancha. El portugués de 31 años finaliza su contrato en el club inglés en junio de este año y todo indica a que no renovará su vínculo al término de ocho temporadas.