Godoy Cruz juega con Estudiantes de Buenos Aires, por la 16ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional. El partido entre el Tomba y el Pincha de Caseros tiene como escenario el estadio Ciudad de Caseros, se jugará con el arbitraje de Franco Acita.
PRIMERA NACIONAL
Godoy Cruz juega en Caseros contra Estudiantes de Buenos Aires
Por la 16ª fecha de la Primera Nacional, Godoy Cruz visita a Estudiantes de Buenos Aires buscando un triunfo fuera de casa y trepar en el Grupo A
El equipo mendocino, que dirige Pablo De Muner viene de golear en casa a All Boys en una promisoria levantada futbolística. El Expreso marcha en el 6° puesto, con 22 puntos, a tres del líder del Grupo A, Deportivo Morón. En tanto el Pincha, cayó 2 a 0 en su visita al puntero de la zona la ronda pasada.
El partido
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