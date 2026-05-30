Godoy Cruz juega en Caseros contra Estudiantes de Buenos Aires

El equipo mendocino, que dirige Pablo De Muner viene de golear en casa a All Boys en una promisoria levantada futbolística. El Expreso marcha en el 6° puesto, con 22 puntos, a tres del líder del Grupo A, Deportivo Morón. En tanto el Pincha, cayó 2 a 0 en su visita al puntero de la zona la ronda pasada.

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