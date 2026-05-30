Caos y fuego en París: la otra cara de los festejos del PSG que dejó más de 300 detenidos

La gravedad de la situación obligó a las autoridades a desplegar intervenciones de choque para contener los desmanes, que incluyeron desde el lanzamiento de pirotecnia contra los agentes hasta el incendio de vehículos en la vía pública.

Incidentes en los festejos del PSG

Con el objetivo de evitar las tragedias sucedidas durante la temporada 2025, donde el saldo dejó dos muertos, casi 200 heridos y un policía en coma, el gobierno francés había blindado las calles con un dispositivo de seguridad sin precedentes.

Se desplegaron 22.000 policías y gendarmes a nivel nacional, de los cuales 8.000 se concentraron exclusivamente en París y su área metropolitana.

Diversos videos captados por los medios de comunicación mostraron escenas de caos con contenedores, autos y hasta un camión envueltos en llamas en zonas aledañas a los Campos Elíseos y la plaza de la République.

La tensión escaló cuando un grupo de aproximadamente 150 personas intentó irrumpir por la fuerza en el Parque de los Príncipes, el estadio del PSG. En paralelo, las fuerzas del orden lograron frustrar un intento de ataque contra una comisaría ubicada en el distrito VIII.

Los manifestantes llegaron a cortar el tránsito en la carretera de circunvalación parisina a la altura de la Porte Maillot, lo que forzó la intervención directa de los grupos antidisturbios para lograr la desconcentración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carrusel/status/2060869202534171007&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA | Más de 416 detenidos y siete policías heridos, el balance provisional por los festejos del PSG



El Ministro del Interior notifica que uno de los policías heridos se encuentra en un estado gravehttps://t.co/KWv910HOB9 — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 30, 2026

Si bien el despliegue policial masivo logró evitar el nivel de tragedia del año anterior, las impactantes imágenes de la noche parisina vuelven a encender las alarmas sobre el descontrol y la violencia en las celebraciones deportivas masivas.