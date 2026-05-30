Caos y fuego en París: la otra cara de los festejos del PSG que dejó más de 300 detenidos

La histórica conquista del PSG, flamante bicampeón de la UEFA Champions League, quedó opacada por los disturbios que sacuden Francia. Lo que comenzó como un festejo de los hinchas terminó en enfrentamientos con la policía.
La histórica conquista del PSG, flamante bicampeón de la UEFA Champions League, quedó opacada por los disturbios que sacuden Francia. Lo que comenzó como un festejo de los hinchas terminó en enfrentamientos con la policía.
Al rededor de 20.000 fanáticos se dieron cita en los Campos Elíseos tras la victoria frente al Arsenal. Por el momento, 336 personas han sido arrestadas a lo largo y ancho del país. 235 de ellas fueron París.
La gravedad de la situación obligó a las autoridades a desplegar intervenciones de choque para contener los desmanes, que incluyeron desde el lanzamiento de pirotecnia contra los agentes hasta el incendio de vehículos en la vía pública.
Con el objetivo de evitar las tragedias sucedidas durante la temporada 2025, donde el saldo dejó dos muertos, casi 200 heridos y un policía en coma, el gobierno francés había blindado las calles con un dispositivo de seguridad sin precedentes.
Se desplegaron 22.000 policías y gendarmes a nivel nacional, de los cuales 8.000 se concentraron exclusivamente en París y su área metropolitana.
Diversos videos captados por los medios de comunicación mostraron escenas de caos con contenedores, autos y hasta un camión envueltos en llamas en zonas aledañas a los Campos Elíseos y la plaza de la République.
La tensión escaló cuando un grupo de aproximadamente 150 personas intentó irrumpir por la fuerza en el Parque de los Príncipes, el estadio del PSG. En paralelo, las fuerzas del orden lograron frustrar un intento de ataque contra una comisaría ubicada en el distrito VIII.
Los manifestantes llegaron a cortar el tránsito en la carretera de circunvalación parisina a la altura de la Porte Maillot, lo que forzó la intervención directa de los grupos antidisturbios para lograr la desconcentración.
Si bien el despliegue policial masivo logró evitar el nivel de tragedia del año anterior, las impactantes imágenes de la noche parisina vuelven a encender las alarmas sobre el descontrol y la violencia en las celebraciones deportivas masivas.