Pablo De Muner tuvo una gran autocrítica tras la derrota de Godoy Cruz ante Estudiantes de Buenos Aires

Luego dijo: "Hay muchas cosas donde el equipo tiene que madurar; hay que aceptar el golpe que tuvimos en este partido, hay que trabajar para encarar lo que viene", reveló el DT del Tomba, que no puso excusas tras la derrota frente a Estudiantes de Buenos Aires.

Embed - Pablo De Muner, el entrenador de Godoy Cruz habló tras la derrota ante Estudiantes de Buenos Aires

"No creo que el rival haya hecho muchos méritos, nos faltó oficio para llevar adelante el desarrollo del partido. En los partidos de visitante que hemos perdido me da la sensación que los rivales hicieron muy poco y se llevaron los tres puntos, tiene que ver con la madurez, hay que recuperarse y volver a ganar en condición de local", cerró el DT, que se mostró con mucha autocrítica.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz tras jugar frente a Estudiantes de Buenos Aires, ahora se preparará para enfrentar a Mitre de Santiago del Estero. Este encuentro se disputará el próximo domingo 7 de junio en el estadio Feliciano Gambarte, desde las 16.30, por la decimoséptima fecha del torneo de la Primera Nacional, en lo que será el último partido de local de la primera rueda.