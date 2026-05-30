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Pablo De Muner tuvo una gran autocrítica tras la derrota de Godoy Cruz ante Estudiantes de Buenos Aires

El entrenador de Godoy Cruz, Pablo De Muner, analizó la derrota ante Estudiantes de Buenos Aires, por el torneo de la Primera Nacional en su cuarto partido al frente del Tomba

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo De Muner, el entrenador de Godoy Cruz  fue autocrítico tras la derrota ante Estudiantes de Buenos Aires.

Pablo De Muner, el entrenador de Godoy Cruz  fue autocrítico tras la derrota ante Estudiantes de Buenos Aires.

Pablo De Muner tuvo este sábado su segunda derrota como director técnico de Godoy Cruz. El Tomba cayó contra Estudiantes de Buenos Aires por la 16ta fecha del torneo de la Primera Nacional. El entrenador hizo un análisis y se fue amargado tras el traspié que sufrió el equipo en Caseros.

"Es una derrota dura, hicimos un buen primer tiempo y generamos algunas situaciones de gol. Nos costó mucho el segundo tiempo, a partir del gol no encontramos soluciones. Sobre el final lo pudimos haber empatado, pero no me gustó el segundo tiempo, en esta categoría si no estás pillo te comen", le dijo el entrenador a la página Mundo Godoy Cruz.

Pablo De Muner
Pablo De Muner habl&oacute; tras la derrota de Godoy Cruz.

Pablo De Muner habló tras la derrota de Godoy Cruz.

Luego dijo: "Hay muchas cosas donde el equipo tiene que madurar; hay que aceptar el golpe que tuvimos en este partido, hay que trabajar para encarar lo que viene", reveló el DT del Tomba, que no puso excusas tras la derrota frente a Estudiantes de Buenos Aires.

Embed - Pablo De Muner, el entrenador de Godoy Cruz habló tras la derrota ante Estudiantes de Buenos Aires

"No creo que el rival haya hecho muchos méritos, nos faltó oficio para llevar adelante el desarrollo del partido. En los partidos de visitante que hemos perdido me da la sensación que los rivales hicieron muy poco y se llevaron los tres puntos, tiene que ver con la madurez, hay que recuperarse y volver a ganar en condición de local", cerró el DT, que se mostró con mucha autocrítica.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz tras jugar frente a Estudiantes de Buenos Aires, ahora se preparará para enfrentar a Mitre de Santiago del Estero. Este encuentro se disputará el próximo domingo 7 de junio en el estadio Feliciano Gambarte, desde las 16.30, por la decimoséptima fecha del torneo de la Primera Nacional, en lo que será el último partido de local de la primera rueda.

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