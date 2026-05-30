Luego de insinuar que ya venía con molestias musculares en el último partido de Boca, Leandro Paredes se realizó estudios médicos y este sábado se determinó que sufre un desgarro en el músculo isquiotibial derecho y deberá guarda reposo, lo que ha causado preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Argentina.
Leandro Paredes y un alerta roja para la Selección Argentina: se desgarró y se perderá los amistosos
Se difundió la noticia de que el jugador de Boca Juniors y la Selección Argentina Leandro Paredes sufrió una lesión muscular y deberá suspender la actividad
El parate obligatorio que tendrá que hacer el volante que integra la lista de convocados al Mundial 2026, lo dejará -por lo menos- fuera de los amistosos programados antes de la disputa del certamen ecuménico.
Leandro Paredes se pierde los amistosos de la Selección Argentina
A poco menos de dos semanas para el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol, el emblemático jugador de Boca no estará frente a Honduras (6 de junio en Texas) e Islandia (9 de junio en Alabama
Desde el cuerpo técnico de Boca ya se avizoraba una molestia muscular -por sobrecarga- por lo que se lo vio incómodo en el partido donde el Xeneize cayó por la mínima frente a la Universidad Católica y quedó fuera de la Copa Libertadores.
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