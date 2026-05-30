Leandro Paredes y un alerta roja para la Selección Argentina: se desgarró y se perderá los amistosos

Leandro Paredes se pierde los amistosos de la Selección Argentina

A poco menos de dos semanas para el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol, el emblemático jugador de Boca no estará frente a Honduras (6 de junio en Texas) e Islandia (9 de junio en Alabama

Desde el cuerpo técnico de Boca ya se avizoraba una molestia muscular -por sobrecarga- por lo que se lo vio incómodo en el partido donde el Xeneize cayó por la mínima frente a la Universidad Católica y quedó fuera de la Copa Libertadores.

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