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MUNDIAL 2026

Leandro Paredes y un alerta roja para la Selección Argentina: se desgarró y se perderá los amistosos

Se difundió la noticia de que el jugador de Boca Juniors y la Selección Argentina Leandro Paredes sufrió una lesión muscular y deberá suspender la actividad

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Leandro Paredes será baja en la Selección Argentina para los dos amistosos programados en Estados Unidos.

Leandro Paredes será baja en la Selección Argentina para los dos amistosos programados en Estados Unidos.

Luego de insinuar que ya venía con molestias musculares en el último partido de Boca, Leandro Paredes se realizó estudios médicos y este sábado se determinó que sufre un desgarro en el músculo isquiotibial derecho y deberá guarda reposo, lo que ha causado preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

El parate obligatorio que tendrá que hacer el volante que integra la lista de convocados al Mundial 2026, lo dejará -por lo menos- fuera de los amistosos programados antes de la disputa del certamen ecuménico.

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Leandro Paredes se pierde los amistosos de la Selección Argentina

A poco menos de dos semanas para el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol, el emblemático jugador de Boca no estará frente a Honduras (6 de junio en Texas) e Islandia (9 de junio en Alabama

Desde el cuerpo técnico de Boca ya se avizoraba una molestia muscular -por sobrecarga- por lo que se lo vio incómodo en el partido donde el Xeneize cayó por la mínima frente a la Universidad Católica y quedó fuera de la Copa Libertadores.

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