La movida de un influencer argentino llevó al defensor de la selección de Nueva Zelanda Tim Payne, a ser tendencia en las redes sociales gracias a un posteo viral. Payne, señalado como el futbolista “menos conocido” del Mundial 2026, se transformó en una "celebridad" de la noche a la mañana.
La loca movida de un influencer argentino que con un reto viral hizo famoso al jugador menos esperado
El influencer argentino Scarso llevó al jugador Tim Payne, de Nueva Zelanda, de poco más de 4000 seguidores en redes sociales a dos millones con un posteo viral
La movida nació a partir de un video de Valen Scarsini, conocido como Scarso en Tik Tok, donde propuso elegir a un jugador poco popular entre los clasificados a la Copa Mundial de Fútbol 2026 y convertirlo en tendencia.
El reto viral del influencer argentino que hizo famoso a Tim Payne
El elegido por Scarso para salir del casi anonimato fue Payne, futbolista de 32 años que juega en el Wellington Phoenix FC, de la capital neozelandesa, y que pasó de ser un jugador random a tener poco más de 4.700 seguidores en Instagram a superar los dos millones en apenas algunos días.
La campaña se expandió rápidamente entre usuarios argentinos, que comenzaron a seguirlo, comentar sus publicaciones y adoptarlo como una especie de "jugador del pueblo" de cara al Mundial 2026 que comenzará el 11 de junio próximo en Norteamérica.
Ante la repercusión, el propio Payne publicó un video de agradecimiento en sus redes sociales, en el que reconoció el apoyo recibido y valoró el cariño de los fanáticos.
Además del fenómeno digital, el defensor llega a la Copa del Mundo como parte de la lista de 26 convocados de Nueva Zelanda, que integrará el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto e Irán, y buscará avanzar por primera vez a los octavos de final.