La loca movida de un influencer argentino que con un reto viral hizo famoso al jugador menos esperado

El reto viral del influencer argentino que hizo famoso a Tim Payne

El elegido por Scarso para salir del casi anonimato fue Payne, futbolista de 32 años que juega en el Wellington Phoenix FC, de la capital neozelandesa, y que pasó de ser un jugador random a tener poco más de 4.700 seguidores en Instagram a superar los dos millones en apenas algunos días.

La campaña se expandió rápidamente entre usuarios argentinos, que comenzaron a seguirlo, comentar sus publicaciones y adoptarlo como una especie de "jugador del pueblo" de cara al Mundial 2026 que comenzará el 11 de junio próximo en Norteamérica.

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Un joven tiktoker argentino llamado Scarso decidio ayudar al jugador con menos seguidores del mundial y resulta que tim payne que tenia 3000 seguidores y hoy llego a un 1 millones de seguidores



Hermosa historia♥ pic.twitter.com/D3u7gPB7jR — Nacho Futbol (@NachoFutbol23) May 29, 2026

Ante la repercusión, el propio Payne publicó un video de agradecimiento en sus redes sociales, en el que reconoció el apoyo recibido y valoró el cariño de los fanáticos.

futbol-mundial 2026-scarso-tim payne-nueva zelanda Scarso y Tim Payne, una loca historia que involucra a un influencer argentino y a un jugador random de Nueva Zelanda.

Además del fenómeno digital, el defensor llega a la Copa del Mundo como parte de la lista de 26 convocados de Nueva Zelanda, que integrará el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto e Irán, y buscará avanzar por primera vez a los octavos de final.