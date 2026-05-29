Se hizo viral por un polémico video y generó indignación: "Van a arder las gordas"

"Absolutamente repudiable", "Podés pensar lo que quieras, pero de ahí a compartirlo y publicarlo es un montón", "No se puede creer", fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en TikTok.

La situación escaló todavía más cuando la influencer participó en el programa de streaming "Sin formato con Juli Forcato" y volvió a referirse a la polémica. Cuando le preguntaron sobre la situación la joven lanzó una frase que provocó aún más indignación: "Acá van a arder las gordas. Porque sí, eran tres gordas", dijo en referencia a tres de las mujeres que habían criticado su video original.

La influencer dijo que su idea era que el video se haga viral, así que quería agradecer a las personas que le dieron difusión o lo comentaron. Luego explicó a que se refería con sus dichos, pero de igual forma enojó a los usuarios que salieron a cuestionarla por discriminación.

Muchas personas hicieron videos hablando de la situación, advirtiendo sobre el impacto negativo que pueden tener este tipo de mensajes cuando provienen de personas con gran alcance en redes sociales, como es el caso de @ludebesa, que cuenta con más de 235 mil seguidores.

Este tipo de comentarios y discursos de odio, pueden afectar la salud mental, autoestima y percepción corporal de quienes consumen este contenido, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Estas generaciones todavía están construyendo su identidad y muchas veces toman los mensajes de las redes sociales como referencia para formar sus ideas y vínculos con su cuerpo.

Las disculpas de la influencer

Luego de la repercusión negativa, la influencer salió a pedir disculpas públicamente. Subió un video a su cuenta de TikTok, reconoció su error y escribió: "Fui funada con muy justa razón. No es el contenido que me interesa hacer, me pasé tres pueblos, lo acepto y pido perdón por eso".