Mundial 2026: Ancelotti, contundente sobre la lesión de Neymar a 12 días para la Copa del Mundo

Carlo Ancelotti bancó a Neymar de cara al Mundial 2026

En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti habló sobre la situación de Neymar: “Esperamos que Neymar esté listo para el primer o segundo partido del campeonato. No vamos a cambiar a nadie, los jugadores elegidos son estos 26, estos 26 van a jugar la Copa del Mundo".

“El jugador fue convocado porque tenía que ser convocado. Pensamos que Neymar se va a recuperar lo más pronto posible. Está trabajando bien, está animado”, añadió el DT de la Selección de Brasil a días del Mundial 2026.

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Sobre la lesión del crack de Santos, añadió: “Tuvo mala suerte con ese pequeño problema, pero Neymar está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto. Está en un buen ambiente, pero lo importante para él es entender bien su papel y creo que lo ha entendido muy bien".

El camino de Brasil en el Mundial 2026

La Selección de Brasil encabeza el Grupo C del Mundial 2026. Allí comparte con Marruecos, Escocia y Haití: