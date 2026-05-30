Mundial 2026: Ancelotti, contundente sobre la lesión de Neymar a 12 días para la Copa del Mundo

El Mundial 2026 está al caer y la Selección de Brasil atraviesa momentos de incertidumbre total. La inesperada lesión de Neymar encendió todas las alarmas y Carlo Ancelotti decidió cortar de raíz todo tipo de especulaciones.
Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa y fue tajante al hablar sobre la situación de Neymar a menos de dos semanas para el inicio del Mundial 2026
El Mundial 2026 está al caer y la Selección de Brasil atraviesa momentos de incertidumbre total. La inesperada lesión de Neymar encendió todas las alarmas y Carlo Ancelotti decidió cortar de raíz todo tipo de especulaciones.
Durante la conferencia de prensa previa al partido amistoso frente a Panamá en el mítico Maracaná, el experimentado director técnico desactivó las preocupaciones del pueblo brasileño y garantizó la presencia del histórico atacante en la Copa del Mundo.
En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti habló sobre la situación de Neymar: “Esperamos que Neymar esté listo para el primer o segundo partido del campeonato. No vamos a cambiar a nadie, los jugadores elegidos son estos 26, estos 26 van a jugar la Copa del Mundo".
“El jugador fue convocado porque tenía que ser convocado. Pensamos que Neymar se va a recuperar lo más pronto posible. Está trabajando bien, está animado”, añadió el DT de la Selección de Brasil a días del Mundial 2026.
Sobre la lesión del crack de Santos, añadió: “Tuvo mala suerte con ese pequeño problema, pero Neymar está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto. Está en un buen ambiente, pero lo importante para él es entender bien su papel y creo que lo ha entendido muy bien".
La Selección de Brasil encabeza el Grupo C del Mundial 2026. Allí comparte con Marruecos, Escocia y Haití: