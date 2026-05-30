Todos los campeones de la Champions League: la lista de los ganadores de la Orejona

El PSG de Francia obtuvo la Champions League este sábado por segunda vez en su historia tras vencer en la final al Arsenal inglés en el Puskás Aréna de Budapest. Es bueno repasar a todos los ganadores del máximo certamen a nivel de clubes de Europa.
El PSG de Francia obtuvo la Champions League este sábado por segunda vez en su historia tras vencer en la final al Arsenal inglés en el Puskás Aréna de Budapest. Es bueno repasar a todos los ganadores del máximo certamen a nivel de clubes de Europa.
La máxima competencia del fútbol europeo comenzó con la temporada 1955-1956 y contaba con la participación de dieciocho equipos pertenecientes a Suiza, España, Portugal, Yugoslavia, Austria, Países Bajos, Italia, Dinamarca, Francia, Hungría, Bélgica, Suecia, Polonia, Alemania, Escocia y Protectorado del Sarre,
En el campeonato se mantuvo hasta 1992 un formato de eliminación directa hasta que aquel año una reestructuración creó el formato actual que tiene fase de grupos en la primera instancia. Además, permitió que no solo puedan participar campeones de cada liga sino también segundos, terceros y cuartos equipos, dependiendo de cada torneo.
El máximo ganador de la Champions League es el Real Madrid, equipo que ha logrado levantar el trofeo en 15 ocasiones. Luego, muy por debajo se encuentra Milan que cuenta con 7 en su vitrina.