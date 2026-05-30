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Todos los campeones de la Champions League: la lista de los ganadores de la Orejona

El PSG se quedó con la Champions League por segunda vez en su historia tras vencer en la final al Arsenal. Todos los campeones del tradicional certamen

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Luis Enrique es el gran responsable de la consagración del PSG en la Champions.

Luis Enrique es el gran responsable de la consagración del PSG en la Champions.

El PSG de Francia obtuvo la Champions League este sábado por segunda vez en su historia tras vencer en la final al Arsenal inglés en el Puskás Aréna de Budapest. Es bueno repasar a todos los ganadores del máximo certamen a nivel de clubes de Europa.

La máxima competencia del fútbol europeo comenzó con la temporada 1955-1956 y contaba con la participación de dieciocho equipos pertenecientes a Suiza, España, Portugal, Yugoslavia, Austria, Países Bajos, Italia, Dinamarca, Francia, Hungría, Bélgica, Suecia, Polonia, Alemania, Escocia y Protectorado del Sarre,

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El PSG se qued&oacute; con toda la gloria.

El PSG se quedó con toda la gloria.

En el campeonato se mantuvo hasta 1992 un formato de eliminación directa hasta que aquel año una reestructuración creó el formato actual que tiene fase de grupos en la primera instancia. Además, permitió que no solo puedan participar campeones de cada liga sino también segundos, terceros y cuartos equipos, dependiendo de cada torneo.

El máximo ganador de la Champions League es el Real Madrid, equipo que ha logrado levantar el trofeo en 15 ocasiones. Luego, muy por debajo se encuentra Milan que cuenta con 7 en su vitrina.

Todos los campeones de la Champions League:

  • 1956 Real Madrid (España)
  • 1957 Real Madrid (España)
  • 1958 Real Madrid (España)
  • 1959 Real Madrid (España)
  • 1960 Real Madrid (España)
  • 1961 Benfica (Portugal)
  • 1962 Benfica (Portugal)
  • 1963 Milan (Italia)
  • 1964 Inter (Italia)
  • 1965 Inter (Italia)
  • 1966 Real Madrid (España)
  • 1967 Glasgow Celtic (Escocia)
  • 1968 Manchester United (Inglaterra)
  • 1969 Milan (Italia)
  • 1970 Feyenoord (Países Bajos)
  • 1971 Ajax (Países Bajos)
  • 1972 Ajax (Países Bajos)
  • 1973 Ajax (Países Bajos)
  • 1974 Bayern Munich (Alemania)
  • 1975 Bayern Munich (Alemania)
  • 1976 Bayern Munich (Alemania)
  • 1977 Liverpool (Inglaterra)
  • 1978 Liverpool (Inglaterra)
  • 1979 Nottingham Forest (Inglaterra)
  • 1980 Nottingham Forest (Inglaterra)
  • 1981 Liverpool (Inglaterra)
  • 1982 Aston Villa (Inglaterra)
  • 1983 Hamburgo (Alemania)
  • 1984 Liverpool (Inglaterra)
  • 1985 Juventus (Italia)
  • 1986 Steaua Bucarest (Rumania)
  • 1987 Porto (Portugal)
  • 1988 PSV Eindhoven (Países Bajos)
  • 1989 Milan (Italia)
  • 1990 Milan (Italia)
  • 1991 Estrella Roja (Serbia)
  • 1992 Barcelona (España)
  • 1993 Olympique de Marsella (Francia)
  • 1994 Milan (Italia)
  • 1995 Ajax (Países Bajos)
  • 1996 Juventus (Italia)
  • 1997 Borussia Dortmund (Alemania)
  • 1998 Real Madrid (España)
  • 1999 Manchester United (Inglaterra)
  • 2000 Real Madrid (España)
  • 2001 Bayern Munich (Alemania)
  • 2002 Real Madrid (España)
  • 2003 Milan (Italia)
  • 2004 Porto (Portugal)
  • 2005 Liverpool (Inglaterra)
  • 2006 Barcelona (España)
  • 2007 Milan (Italia)
  • 2008 Manchester United (Inglaterra)
  • 2009 Barcelona (España)
  • 2010 Inter (Italia)
  • 2011 Barcelona (España)
  • 2012 Chelsea (Inglaterra)
  • 2013 Bayern Munich (Alemania)
  • 2014 Real Madrid (España)
  • 2015 Barcelona (España)
  • 2016 Real Madrid (España)
  • 2017 Real Madrid (España)
  • 2018 Real Madrid (España)
  • 2019 Liverpool (Inglaterra)
  • 2020 Bayern Munich (Alemania)
  • 2021 Chelsea (Inglaterra)
  • 2022 Real Madrid (España)
  • 2023 Manchester City (Inglaterra)
  • 2024 Real Madrid (España)
  • 2025 Paris Saint Germain (Francia)
  • 2026 Paris Saint Germain (Francia)

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