Marco Morelli y Valentín Perrone largarán lejos el GP de Motociclismo de Italia

La carrera del Gran Premio de Italia de Moto3 largará este domingo a las 6 de la mañana -hora argentina- y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2060691349330948608&partner=&hide_thread=false ¡Los #ArgentinosEnElExterior clasificaron en Mugello!



Marco Morelli registró un tiempo de 1:55.374 y se ubicó P8 a +0.512 del líder.



Valentín Perrone marcó 1:55.779 y finalizó P16 a +0.917 de la referencia.



Domingo 6:00hs, la carrera. #Moto3 #ItalianGP pic.twitter.com/QVC6BepD9f — Carburando (@CarburandoTV) May 30, 2026

Marco Morelli y Valentín Perrone y una floja Clasificación en el GP de Italia

Marco Morelli, de solo 18 años, atraviesa una gran temporada en Moto 3, donde se destaca la segunda posición obtenida en el GP de Brasil. Este sábado no rindió al máximo aunque quedó dentro del Top 10 en la Clasificación.

Perrone, por su parte, tras un gran año de debut en 2025, no logró destacarse en esta temporada y tendrá que remarla desde el fondo si quiere pelear por un lugar en el podio. Este argentino marcha sexto en el Campeonato, donde disputa su segunda temporada completa en la categoría. Su mejor resultado en este 2026 fue el tercer puesto que consiguió en el GP de Tailandia.

Los tres mejor clasificados en Moto3

En lo que respecta a las primeras posiciones, además del poleman David Almansa (KTM-1' 54'' 862/1000 ), en la grilla de largada el segundo lugar será para malayo Hakim Danish (KTM- +018/1000), mientras que la primera fila la completará el australiano Joel Kelso (Honda- +107/1000).