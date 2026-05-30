Los pilotos argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone ( KTM) estuvieron lejos de su rendimiento habitual y apenas consiguieron este sábado unos discretos octavo y decimosexto tiempo en la Clasificación de Moto3 del Gran Premio de Italia por el Campeonato Mundial de Motociclismo.
Marco Morelli y Valentín Perrone largarán lejos el GP de Motociclismo de Italia
Tras la clasificación de la categoría Moto3 del Campeonato Mundial de Motociclismo, los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone largarán 8° y 16° el domingo
Marco Morelli, cuarto en el campeonato de Moto3, que tiene al español Máximo Quiles (KTM) como líder, registró un mejor tiempo clasificatorio de 1 minuto 55 segundos y 374 milésimas (1' 55'' 374/1000) en el circuito de Mugello. En el caso de Perrone, su tiempo fue de 1' 55'' 779/1000. La pole position la obtuvo el español David Almansa (KTM) con un registro de 1' 54'' 862/1000.
La carrera del Gran Premio de Italia de Moto3 largará este domingo a las 6 de la mañana -hora argentina- y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.
Marco Morelli y Valentín Perrone y una floja Clasificación en el GP de Italia
Marco Morelli, de solo 18 años, atraviesa una gran temporada en Moto 3, donde se destaca la segunda posición obtenida en el GP de Brasil. Este sábado no rindió al máximo aunque quedó dentro del Top 10 en la Clasificación.
Perrone, por su parte, tras un gran año de debut en 2025, no logró destacarse en esta temporada y tendrá que remarla desde el fondo si quiere pelear por un lugar en el podio. Este argentino marcha sexto en el Campeonato, donde disputa su segunda temporada completa en la categoría. Su mejor resultado en este 2026 fue el tercer puesto que consiguió en el GP de Tailandia.
Los tres mejor clasificados en Moto3
En lo que respecta a las primeras posiciones, además del poleman David Almansa (KTM-1' 54'' 862/1000 ), en la grilla de largada el segundo lugar será para malayo Hakim Danish (KTM- +018/1000), mientras que la primera fila la completará el australiano Joel Kelso (Honda- +107/1000).