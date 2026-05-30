Inicio Polideportivo Marco Morelli
MOTO3

Marco Morelli y Valentín Perrone largarán lejos el GP de Motociclismo de Italia

Tras la clasificación de la categoría Moto3 del Campeonato Mundial de Motociclismo, los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone largarán 8° y 16° el domingo

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Marco Morelli largará desde el octavo lugar en la carrera final de Moto3 del Gran Premio de Italia de Motociclismo.

Marco Morelli largará desde el octavo lugar en la carrera final de Moto3 del Gran Premio de Italia de Motociclismo.

Los pilotos argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone ( KTM) estuvieron lejos de su rendimiento habitual y apenas consiguieron este sábado unos discretos octavo y decimosexto tiempo en la Clasificación de Moto3 del Gran Premio de Italia por el Campeonato Mundial de Motociclismo.

Marco Morelli, cuarto en el campeonato de Moto3, que tiene al español Máximo Quiles (KTM) como líder, registró un mejor tiempo clasificatorio de 1 minuto 55 segundos y 374 milésimas (1' 55'' 374/1000) en el circuito de Mugello. En el caso de Perrone, su tiempo fue de 1' 55'' 779/1000. La pole position la obtuvo el español David Almansa (KTM) con un registro de 1' 54'' 862/1000.

motociclismo-moto3-gp italia-clasificacion-valentin perrone (1)
Valent&iacute;n Perrone largar&aacute; desde el 16&deg; caj&oacute;n del circuito de Mugello.

Valentín Perrone largará desde el 16° cajón del circuito de Mugello.

La carrera del Gran Premio de Italia de Moto3 largará este domingo a las 6 de la mañana -hora argentina- y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2060691349330948608&partner=&hide_thread=false

Marco Morelli y Valentín Perrone y una floja Clasificación en el GP de Italia

Marco Morelli, de solo 18 años, atraviesa una gran temporada en Moto 3, donde se destaca la segunda posición obtenida en el GP de Brasil. Este sábado no rindió al máximo aunque quedó dentro del Top 10 en la Clasificación.

Perrone, por su parte, tras un gran año de debut en 2025, no logró destacarse en esta temporada y tendrá que remarla desde el fondo si quiere pelear por un lugar en el podio. Este argentino marcha sexto en el Campeonato, donde disputa su segunda temporada completa en la categoría. Su mejor resultado en este 2026 fue el tercer puesto que consiguió en el GP de Tailandia.

Los tres mejor clasificados en Moto3

En lo que respecta a las primeras posiciones, además del poleman David Almansa (KTM-1' 54'' 862/1000 ), en la grilla de largada el segundo lugar será para malayo Hakim Danish (KTM- +018/1000), mientras que la primera fila la completará el australiano Joel Kelso (Honda- +107/1000).

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar