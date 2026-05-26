Con el espíritu del Diego: Fernando Signorini dará una charla de salud mental en el Deporte

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Fernando Signorini y equipo hablarán sobre la salud mental en el deporte

Fernando Signorini llega a Mendoza para encabezar una charla debate sobre salud mental, soberanía y deporte comunitario En la previa del Mundial, el Diego Armando Colectivo convoca a una jornada abierta sobre fútbol, salud mental y resistencia popular. El panel central, titulado La pelota no se mancha: Salud mental, deporte y resistencia, estará encabezado por Signorini, el histórico preparador físico de Diego Maradona. Lo acompañarán la Lic. Gabriela Dik, presidenta del Colegio de Psicólogos de Mendoza, y el maratonista de trayectoria internacional Carlos Becerra.

La actividad es gratuita con inscripción previa, y se solicita la donación de un alimento no perecedero.

El fútbol sigue siendo una de las experiencias culturales y afectivas más importantes de nuestro pueblo, pero algo de aquello que nos reunía y nos hacía sentir parte parece haberse distanciado: mercantilizado, menos representativo, más individual. Esta no es una charla de nostalgia. Es un llamado a defender lo que todavía vale la pena: el encuentro, el juego, los vínculos y las formas colectivas de cuidado.

Las tres preguntas que estructuran la charla

La frase que el Diego le dijo al mundo —"la pelota no se mancha"— no es solo un recuerdo. Es también una pregunta urgente: ¿qué significa hoy defender que la pelota no se manche? El encuentro propone recorrer tres preguntas entrelazadas.

El primer interrogante gira en torno a Diego Maradona y la experiencia colectiva: qué representó el Diego más allá de haber sido el mejor jugador del mundo y qué queda hoy de ese fútbol capaz de hacernos sentir parte de algo común.

La segunda pregunta abre el diálogo hacia la salud mental, el cuerpo y los vínculos: qué lugar pueden ocupar el deporte, el encuentro y la comunidad en el cuidado de las personas, y cómo responder colectivamente al aislamiento y al sufrimiento social.

La tercera interpela al deporte entre el negocio y la comunidad: qué queremos defender del deporte popular en tiempos de creciente mercantilización y ante la llegada de un nuevo Mundial. Los panelistas Fernando Signorini Nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires (1950), Signorini es profesor de Educación Física y uno de los preparadores físicos más reconocidos del fútbol mundial. Fue entrenador personal de Diego Armando Maradona entre 1983 y 1994, acompañándolo en el Barcelona, el Napoli y el Sevilla.

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Quién es quién en la charla sobre salud mental en deportes

Fernando Signorini, además de su más reconocida "obra", poniendo a punto integralmente a Maradona, también trabajó en forma personal con Juan Román Riquelme en su etapa barcelonesa, y fue preparador físico de la Selección Argentina durante el ciclo de Maradona en el banco, incluyendo el Mundial Sudáfrica 2010. Pasó además por Racing Club, Independiente, Rosario Central, Banfield, Sampdoria (Italia) y Tecos (México), compartiendo trabajo con César Luis Menotti, Ángel Cappa, Fillol y Rubén Rossi. Hoy es docente en la Escuela Maradona Menotti.

polideportivo-salud mental-gabriela dik (1) La psicóloga Gabriel Dik acompañará a Signorini y Becerra en la clínica sobre salud mental en deporte y otros temas inherentes.

Gabriela Dik es licenciada en Psicología, presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Mendoza y trabajadora del sistema público de salud mental. También se desempeña como docente universitaria. Referente institucional de la salud mental en la provincia, su presencia en el panel ancla la conversación en una pregunta central del encuentro: ¿qué lugar ocupan hoy los vínculos, la comunidad y el deporte en el cuidado de las personas.

Carlos Becerra, es un malargüino por adopción, Becerra es uno de los atletas de trail más destacados del país. Ganador en tres ocasiones del Maratón Internacional de Mendoza, del Maratón Internacional de Ushuaia y del Maratón de Aconcagua, también se impuso en el Maratón Internacional de San Juan. Representó cuatro veces a la Selección Nacional de Trail, participando en dos Mundiales y dos Sudamericanos, y alcanzó el puesto número 5 del mundo en el Mundial de Raquetas de Nieve.

Su historia de vida es tan notable como su palmarés deportivo: criado en la humildad, quedó al frente de sus ocho hermanos menores a los 14 años tras la muerte de su padre. Trabajó como albañil, cartonero y cosechador antes de descubrir el running. En el encuentro compartirá su testimonio con la transparencia y naturalidad que lo caracterizan, como ejemplo concreto de resiliencia y deporte popular.