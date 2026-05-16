El piloto argentino Valentín Perrone, del equipo Red Bull KTM Tech3, se quedó este sábado con la pole position para la carrera principal del Gran Premio de Cataluña de la categoría Moto3 que se disputa este domingo. Marco Morelli logró el mejor 5° tiempo en la Qualy 2.
Valentín Perrone largará desde la pole de Moto3 y Marco Morelli desde el 5° lugar en Cataluña
Los pilotos argentinos de Moto3, telonera de MotoGP, Valentín Perrone y Marco Morelli lograron quedar en el Top 5 de la Clasificación en Cataluña
Tanto Perrone, como Morelli, catalanes de padres argentinos, aprovecharon la localía en el Circuito de Barcelona-Cataluña, sexta etapa del calendario del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Coyote Perrone, piloto de 18 años conquistó su primera pole position de la temporada, la tercera de su incipiente carrera tras lo que fueron las dos del año pasado en Austria y San Marino en la categoría que acompaña al MotoGP.
Valentín Perrone y la pole del Moto3 en Barcelona
Valentín Perrone registró un tiempo de 1minuto 46 segundos 679 milésimas (1' 46'' 679/1000), y se convirtió en el sexto piloto que consigue la pole position esta temporada, arrebatándosela por tan solo cinco milésimas al español David Muñoz en la última vuelta. El oriundo de la ciudad española Santander, Brian Uriarte, finalizó tercero mientras que su compatriota líder de la temporada, Máximo Quiles, largará séptimo.
En el tramo final de la clasificación, el argentino Marco Morelli había logrado colocarse en lo más alto con un tiempo de 1m 46s 927 pero su compatriota Perrone apareció en el cierre con una vuelta perfecta y terminó quedándose con el mejor registro del sábado.
Así, el argentino que está cuarto en este campeonato mundial largará primero en la carrera principal que tendrá lugar este domingo en Montmeló desde las 6 horas de la Argentina.
MotoGP: Marc Márquez ganó la Carrera Sprint y Acosta la Pole Position
El piloto español de Red Bull KTM Factory, Pedro Acosta, se quedó este sábado con la pole position para la carrera principal del Gran Premio de Cataluña del MotoGP que tendrá lugar el domingo.
En el Circuito de Barcelona- Cataluña, el murciano de 21 años se quedó con su primera pole position de la temporada y la segunda en la categoría tras la conseguida en el Gran Premio de Japón en 2024.
Con un tiempo de 1' 38'' 068/1000, Acosta lideró la clasificación por sobre las Ducati del italiano Franco Mobidelli y del español Álex Márquez, con quienes compartirá la primera línea de salida.
Respecto al subcampeón 2025, Alex Márquez, el español tuvo una gran alegría este sábado, al ganar de punta a punta la Carrera Sprint y sumar 12 puntos para el campeonato. Con un tiempo de 20' 02'' 258/1000 dejó atrás a su compatriota Acosta (+0'' 041/1000) y al italiano Fabio Di Giannantonio (+0'' 457/1000), completando así el podio de la carrera corta del GP de Barcelona- Cataluña.