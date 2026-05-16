Valentín Perrone largará desde la pole de Moto3 y Marco Morelli desde el 5° lugar en Cataluña

Valentín Perrone y la pole del Moto3 en Barcelona

Valentín Perrone registró un tiempo de 1minuto 46 segundos 679 milésimas (1' 46'' 679/1000), y se convirtió en el sexto piloto que consigue la pole position esta temporada, arrebatándosela por tan solo cinco milésimas al español David Muñoz en la última vuelta. El oriundo de la ciudad española Santander, Brian Uriarte, finalizó tercero mientras que su compatriota líder de la temporada, Máximo Quiles, largará séptimo.

En el tramo final de la clasificación, el argentino Marco Morelli había logrado colocarse en lo más alto con un tiempo de 1m 46s 927 pero su compatriota Perrone apareció en el cierre con una vuelta perfecta y terminó quedándose con el mejor registro del sábado.

Así, el argentino que está cuarto en este campeonato mundial largará primero en la carrera principal que tendrá lugar este domingo en Montmeló desde las 6 horas de la Argentina.

motogp-cataluña-carrera sprint-alex marquez Alex Márquez lideró toda la Carrera Sprint en el GP de Barcelona- Cataluña de MotoGP.

MotoGP: Marc Márquez ganó la Carrera Sprint y Acosta la Pole Position

El piloto español de Red Bull KTM Factory, Pedro Acosta, se quedó este sábado con la pole position para la carrera principal del Gran Premio de Cataluña del MotoGP que tendrá lugar el domingo.

En el Circuito de Barcelona- Cataluña, el murciano de 21 años se quedó con su primera pole position de la temporada y la segunda en la categoría tras la conseguida en el Gran Premio de Japón en 2024.

motogp-cataluña-carrera sprint-podio El podio de la Carrera Sprint del MotoGP.

Con un tiempo de 1' 38'' 068/1000, Acosta lideró la clasificación por sobre las Ducati del italiano Franco Mobidelli y del español Álex Márquez, con quienes compartirá la primera línea de salida.

Respecto al subcampeón 2025, Alex Márquez, el español tuvo una gran alegría este sábado, al ganar de punta a punta la Carrera Sprint y sumar 12 puntos para el campeonato. Con un tiempo de 20' 02'' 258/1000 dejó atrás a su compatriota Acosta (+0'' 041/1000) y al italiano Fabio Di Giannantonio (+0'' 457/1000), completando así el podio de la carrera corta del GP de Barcelona- Cataluña.