Los Pumas 7s, primeros, invictos y a cuartos de final en el Seven de Valladolid

Con este resultado Los Pumas 7s llegaron a 350 partidos ganados bajo la conducción técnica de Santiago Gómez Cora y avanzaron a los cuartos de final en condición de invictos y primeros en el Grupo B donde jugarán desde las 12:33 hora argentina (TV por Fox Sports y Disney Plus) contra el mejor tercero de la fase de grupos.

Las Yaguaretés y una nueva derrota

Tras perder ante Nueva Zelanda (38-7) y Japón (33-10) Las Yaguaretés cayeron este sábado ante Brasil por un ajustado 14 a 7 y terminaron últimas en su grupo del Seven de Valladolid.

El seleccionado femenino jugará por los puestos del 9no al 12do y su próximo rival será Sudáfrica a las 13.10 hora argentina.