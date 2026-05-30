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Los Pumas 7s, primeros, invictos y a cuartos de final en el Seven de Valladolid

Los Pumas 7s vencieron de manera contundente a Nueva Zelanda y se clasificaron primeros e invictos a los cuartos de final del Seven de Valladolid

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumas 7s siguen ganando en España.

Los Pumas 7s siguen ganando en España.

Los Pumas 7s vencieron de manera contundente a Nueva Zelanda y se clasificaron primeros e invictos a los cuartos de final del Seven de Valladolid, segunda de las 3 etapas que componen el SVNS World Championship que define al campeón del Circuito Mundial.

Tras las victorias del viernes ante Alemania (26-17) y Uruguay (40-14) el seleccionado nacional batió nada menos que a los All Blacks 7s por 24 a 0 con tries de Marcos Moneta, Luciano González, Juan Patricio Batac y Pedro de Haro, dos de ellos convertidos por Santiago Vera Feld.

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Los Pumas 7s batieron a Nueva Zelanda en Valladolid.

Los Pumas 7s batieron a Nueva Zelanda en Valladolid.

Con este resultado Los Pumas 7s llegaron a 350 partidos ganados bajo la conducción técnica de Santiago Gómez Cora y avanzaron a los cuartos de final en condición de invictos y primeros en el Grupo B donde jugarán desde las 12:33 hora argentina (TV por Fox Sports y Disney Plus) contra el mejor tercero de la fase de grupos.

Las Yaguaretés y una nueva derrota

Tras perder ante Nueva Zelanda (38-7) y Japón (33-10) Las Yaguaretés cayeron este sábado ante Brasil por un ajustado 14 a 7 y terminaron últimas en su grupo del Seven de Valladolid.

El seleccionado femenino jugará por los puestos del 9no al 12do y su próximo rival será Sudáfrica a las 13.10 hora argentina.

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