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Ricardo Dichiara habló de lo que representa Atlético San Martín: "Me gusta mucho el club y la hinchada que tiene"

Ricardo Dichiara, delantero del Atlético San Martín, que tiene un gran recorrido en el fútbol, habló de su experiencia con el Albirrojo en el Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ricardo Dichiara, el delantero del Atlético San Martín, viene de marcarle un gol a Juventud Unida, de San Luis.

Ricardo Dichiara, el delantero del Atlético San Martín, viene de marcarle un gol a Juventud Unida, de San Luis.

Foto: Prensa Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín igualó el pasado sábado 1 a 1 de visitante con Juventud Unida de San Luis en el marco de la décima fecha del Grupo C del Torneo Federal A. El gol del Albirrojo lo marcó el delantero Ricardo Dichiara, quien habló con Ovación de su actualidad y de la campaña del equipo que dirige Alejandro Abaurre.

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Ricardo Dichiara marcó dos goles en San Martín, ante FADEP y Juventud Unida de San Luis.

Ricardo Dichiara marcó dos goles en San Martín, ante FADEP y Juventud Unida de San Luis.

El atacante de 29 años lleva 2 goles con la camiseta albirroja y tiene un importante recorrido en el fútbol. Viene de jugar en Cipolletti de Río Negro, justamente al equipo que enfrentará este domingo.

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Ricardo Dichiara festeja su gol ante Juventud Unida.

Ricardo Dichiara festeja su gol ante Juventud Unida.

"Estoy disfrutando de esta experiencia en Mendoza jugando en San Martín, me gusta mucho el club y la hinchada que tiene. Sería muy lindo dejar al club lo más alto posible en este torneo", aseguró.

Con respecto al empate ante Juventud Unida, en San Luis, contó: "Estoy contento por el gol que me tocó marcar, que sirvió para empatar el partido. Y me fui muy conforme por la actitud que mostramos tras la desventaja que tuvimos en el primer tiempo frente a un equipo que juega muy bien al fútbol y está en los puestos de arriba".

El próximo partido del Albirrojo será con Cipolletti, de local, que se jugará este domingo de local a las 16. "Vamos a salir a buscar los tres puntos para lograr nuestro segundo triunfo en el torneo, apuntamos en esta segunda rueda a sumar puntos y terminar lo más arriba posible. Vengo de jugar en Cipolletti, trataré de cumplir con la ley de ex", tiró.

Los clubes donde jugó el delantero de San Martín Ricardo Dichiaria

  • Jorge Newbery de Carmen de Patagones
  • Racing (Trelew)
  • Sol de Mayo (Viedma)
  • Germinal (Rawson)
  • Churchill Brothers (India)
  • Zabbar Zt Pattrick (Malta)
  • Atlético Rafaela
  • Talleres de Remedios de Escalada
  • Cipolletti (Río Negro)

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