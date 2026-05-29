Ricardo Dichiara habló de lo que representa Atlético San Martín: "Me gusta mucho el club y la hinchada que tiene"

Dichiara san martin.1 Ricardo Dichiara festeja su gol ante Juventud Unida. Foto: Prensa Atlético Club San Martín

"Estoy disfrutando de esta experiencia en Mendoza jugando en San Martín, me gusta mucho el club y la hinchada que tiene. Sería muy lindo dejar al club lo más alto posible en este torneo", aseguró.

Con respecto al empate ante Juventud Unida, en San Luis, contó: "Estoy contento por el gol que me tocó marcar, que sirvió para empatar el partido. Y me fui muy conforme por la actitud que mostramos tras la desventaja que tuvimos en el primer tiempo frente a un equipo que juega muy bien al fútbol y está en los puestos de arriba".

El próximo partido del Albirrojo será con Cipolletti, de local, que se jugará este domingo de local a las 16. "Vamos a salir a buscar los tres puntos para lograr nuestro segundo triunfo en el torneo, apuntamos en esta segunda rueda a sumar puntos y terminar lo más arriba posible. Vengo de jugar en Cipolletti, trataré de cumplir con la ley de ex", tiró.

Los clubes donde jugó el delantero de San Martín Ricardo Dichiaria