Copa Sudamericana 2026: el camino de River y Boca y un posible Superclásico en semifinales

Este viernes se sortearon los cruces de los octavos de final en los que los ganadores de los playoffs jugarán con los 8 que fueron primeros en sus respectivos grupos y avanzaron directamente a esa instancia.

boca 1 Boca jugará playoffs con O'Higgins y si gana irá a octavos de la Copa Sudamericana.

Los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Los playoffs entre los 8 equipos que finalizaron segundos en sus respectivos grupos y los 8 que finalizaron terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugarán del 21 al 30 de julio.

Gremio vs. Bolívar

Bragantino vs. Sporting Cristal

Vasco Da Gama vs. Independiente Medellín

O'Higgins vs. Boca

Tigre vs. Nacional de Uruguay

Caracas vs. Independiente Santa Fe

Cienciano vs. Lanús

Santos vs. Universidad Central de Venezuela

Los equipos que vienen de la Copa Libertadores serán locales en los partidos de ida.

Los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana

Botafogo vs. Cienciano o Lanús

River vs. Caracas o Independiente Santa Fe

vs. Caracas o Independiente Santa Fe Montevideo City Torque vs. Tigre o Nacional de Uruguay

o Nacional de Uruguay Olimpia vs. Vasco Da Gama o Independiente Medellín

San Pablo vs. Gremio o Bolívar

Macará vs. Santos o Universidad Central de Venezuela

Atlético Mineiro vs. Bragantino o Sporting Cristal

Recoleta vs. O'Higgins o Boca

sudamericana 1

Los clasificados primeros en sus respectivos grupos serán locales en el partido de vuelta.