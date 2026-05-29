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Copa Sudamericana 2026: el camino de River y Boca y un posible Superclásico en semifinales

River, Boca, Lanús y Tigre ya conocen a sus posibles rivales en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Sudamericana ya tiene sus cruces

La Sudamericana ya tiene sus cruces

River, Boca, Lanús y Tigre ya conocen a sus posibles rivales en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 que se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto de 2026.

River espera por el ganador entre Caracas de Venezuela e Independiente Santa Fe de Colombia, mientras que Boca deberá pasar a O'Higgins de Chile para cruzarse con Recoleta de Paraguay. Ambos gigante del fútbol argentino podrían cruzarse en semifinales, tal como ocurrió en 2014.

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Este viernes se sortearon los cruces de los octavos de final en los que los ganadores de los playoffs jugarán con los 8 que fueron primeros en sus respectivos grupos y avanzaron directamente a esa instancia.

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Boca jugará playoffs con O'Higgins y si gana irá a octavos de la Copa Sudamericana.

Boca jugará playoffs con O'Higgins y si gana irá a octavos de la Copa Sudamericana.

Los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Los playoffs entre los 8 equipos que finalizaron segundos en sus respectivos grupos y los 8 que finalizaron terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugarán del 21 al 30 de julio.

  • Gremio vs. Bolívar
  • Bragantino vs. Sporting Cristal
  • Vasco Da Gama vs. Independiente Medellín
  • O'Higgins vs. Boca
  • Tigre vs. Nacional de Uruguay
  • Caracas vs. Independiente Santa Fe
  • Cienciano vs. Lanús
  • Santos vs. Universidad Central de Venezuela

Los equipos que vienen de la Copa Libertadores serán locales en los partidos de ida.

Los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana

  • Botafogo vs. Cienciano o Lanús
  • River vs. Caracas o Independiente Santa Fe
  • Montevideo City Torque vs. Tigre o Nacional de Uruguay
  • Olimpia vs. Vasco Da Gama o Independiente Medellín
  • San Pablo vs. Gremio o Bolívar
  • Macará vs. Santos o Universidad Central de Venezuela
  • Atlético Mineiro vs. Bragantino o Sporting Cristal
  • Recoleta vs. O'Higgins o Boca
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Los clasificados primeros en sus respectivos grupos serán locales en el partido de vuelta.

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