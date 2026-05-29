NBA: cuándo juegan San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder el juego 7 de la final del Oeste

Los San Antonio Spurs evitaron la eliminación de forma contundente y barrieron a Oklahoma City Thunder con un marcador final de 118-91, para iguala 3 a 3 la serie final de la Conferencia Oeste de la NBA.
Los San Antonio Spurs evitaron la eliminación de forma contundente y barrieron a Oklahoma City Thunder con un marcador final de 118-91, para iguala 3 a 3 la serie final de la Conferencia Oeste de la NBA.
El resultado prolonga la definición al séptimo partido que se jugará en Oklahoma este sábado 30 de mayo desde las 21 hora argentina y con TV por ESPN y Disney Plus.
Desde el primer cuarto, San Antonio impuso su ritmo con una defensa asfixiante y ante un rival que lució irreconocible con apenas 37% en tiros de campo y problemas serios para generar ofensiva.
El francés Victor Wembanyama fue, una vez más, el líder y terminó con 28 puntos, 10 rebotes, 4 triples, 3 bloqueos y 2 robos, dominando y respondiendo a las críticas tras el quinto partido. Lo acompañaron bien Dylan Harper (18 puntos) y Stephon Castle dentro de un equipo que brilló desde el perímetro y controló los tableros.
En el Thunder, Shai Gilgeous-Alexander tuvo una noche para el olvido: solo 15 puntos con pobre efectividad (6-18) y un diferencial de -28. Chet Holmgren fue superado en el duelo interior por Wemby y su equipo no pudo compensar la falta de fluidez ofensiva.
Con esta victoria, los Spurs, segundos preclasificados, demostraron carácter de campeón y mantienen vivas sus esperanzas de llegar a las Finales de la NBA donde esperan desde el 3 de junio los New York Knicks.
El Juego 7 de este sábado en el Paycom Center será una verdadera batalla, con el Thunder, con la ventaja de localía y un gran récord en casa, contra unos Spurs que ya ganaron el Juego 1 (en doble tiempo extra).