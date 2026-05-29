NBA: cuándo juegan San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder el juego 7 de la final del Oeste

Desde el primer cuarto, San Antonio impuso su ritmo con una defensa asfixiante y ante un rival que lució irreconocible con apenas 37% en tiros de campo y problemas serios para generar ofensiva.

El francés Victor Wembanyama fue, una vez más, el líder y terminó con 28 puntos, 10 rebotes, 4 triples, 3 bloqueos y 2 robos, dominando y respondiendo a las críticas tras el quinto partido. Lo acompañaron bien Dylan Harper (18 puntos) y Stephon Castle dentro de un equipo que brilló desde el perímetro y controló los tableros.

En el Thunder, Shai Gilgeous-Alexander tuvo una noche para el olvido: solo 15 puntos con pobre efectividad (6-18) y un diferencial de -28. Chet Holmgren fue superado en el duelo interior por Wemby y su equipo no pudo compensar la falta de fluidez ofensiva.

Embed - #1 THUNDER at #2 SPURS | FULL GAME 6 HIGHLIGHTS | May 28, 2026

La final del Oeste de la NBA se define este sábado

Con esta victoria, los Spurs, segundos preclasificados, demostraron carácter de campeón y mantienen vivas sus esperanzas de llegar a las Finales de la NBA donde esperan desde el 3 de junio los New York Knicks.

El Juego 7 de este sábado en el Paycom Center será una verdadera batalla, con el Thunder, con la ventaja de localía y un gran récord en casa, contra unos Spurs que ya ganaron el Juego 1 (en doble tiempo extra).