Roland Garros: fin del sueño para Thiago Tirante y Solana Sierra

Por su parte, Solana Sierra no pudo hacer pie en su partido y terminó por caer por doble 6-0 ante Cirstea, número 18 del ranking mundial. La argentina había logrado un enorme triunfo ante la italiana Jasmine Paolini pero no pudo exhibir su buen tenis ante la rumana y se despidió de Roland Garros.

Los argentinos que siguen en carrera en Roland Garros

Los hermanos Cerúndolo, Francisco y Juan Manuel, continúan con el sueño de Roland Garros luego de una gran jornada de jueves en París. El menor de los hermanos, Juan Manuel, venció nada más ni nada menos que a Jannik Sinner y se medirá en la siguiente instancia ante el español Martín Landaluce, 69 del ranking mundial. Francisco, por su parte, se enfrentará con el estadounidense Zachary Svajda, 85 del ranking ATP.

solana sierra rg Solana Sierra sufrió una dura derrota en Roland Garros.

Francisco Comesaña es el otro argentino que también continúa compitiendo en Roland Garros. VEnció a Luciano Darderi en segunda ronda y se medirá en tercera instancia con el italiano Matteo Berrettini.