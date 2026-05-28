Roland Garros 2026: cuándo vuelven a jugar los hermanos Cerúndolo y quienes serán sus rivales

Alentados por un nutrido grupo de familiares, a excepción de su padre Alejandro (Toto) quien no viaja desde hace años por miedo a volar, los dos jóvenes tenistas volverán a jugar el sábado 30 en horario y cancha a confirmar.

Juanma lo hará frente al español Martín Landaluce, 69 del ranking mundial, y Fran se enfrentará con el estadounidense Zachary Svajda, 85 de la ATP. Dos rivales en los papeles accesibles.

Triunfazo de Comesaña y derrotas de Burruchaga y Díaz Acosta

Francisco Comesaña también se sumó a la lista de tenistas argentinos en la tercera ronda tras imponerse en cinco sets el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi, preclasificado 14.

comesaña 1 Comesaña jugó un partidazo ante Darderi y se metió en la tercera ronda.

El marplatense logró la mejor victoria del año al imponerse por 7-6, 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 y su próximo rival saldrá del duelo entre el francés Arthur Rinderknech, preclasificado 22, y el italiano Matteo Berrettini.

Previamente, Román Burruchaga fue de mayor a menor antes de quedar eliminado en la segunda ronda por el favorito número 4 del cuadro masculino, el canadiense Felix Auger Aliassime, por 4-6, 6-0, 7-5 y 6-1.

burruchaga 1 Burruchaga quedó eliminado en París.

Además, Facundo Díaz Acosta perdió en un partido maratónico ante el 18vo favorito, el estadounidense Learner Tien, por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (4) y 6-3.

Juegan Thiago Tirante y Solana Sierra

El encuentro será en la cancha 14 donde inmediatamente después Solana Sierra se medirá con la rumana Sorana Cirstea, preclasificada 18 en el cuadro femenino.

Todos los partidos se pueden ver por ESPN y Disney Plus.