Roland Garros 2026: cuándo vuelven a jugar los hermanos Cerúndolo y quienes serán sus rivales

Francisco y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron casi de manera simultánea a la tercera ronda de Roland Garros 2026 donde también están clasificados Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Solana Sierra.
Francisco y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a la tercera ronda de Roland Garros donde también están clasificados Thiago Tirante y Solana Sierra.
Francisco y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron casi de manera simultánea a la tercera ronda de Roland Garros 2026 donde también están clasificados Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Solana Sierra.
Los hermanos Cerúndolo le ganaron este jueves al francés Hugo Gastón y el italiano Jannik Sinner para meterse en la tercera ronda y asegurarse un premio de 187.000 euros para cada uno.
Alentados por un nutrido grupo de familiares, a excepción de su padre Alejandro (Toto) quien no viaja desde hace años por miedo a volar, los dos jóvenes tenistas volverán a jugar el sábado 30 en horario y cancha a confirmar.
Juanma lo hará frente al español Martín Landaluce, 69 del ranking mundial, y Fran se enfrentará con el estadounidense Zachary Svajda, 85 de la ATP. Dos rivales en los papeles accesibles.
Francisco Comesaña también se sumó a la lista de tenistas argentinos en la tercera ronda tras imponerse en cinco sets el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi, preclasificado 14.
El marplatense logró la mejor victoria del año al imponerse por 7-6, 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 y su próximo rival saldrá del duelo entre el francés Arthur Rinderknech, preclasificado 22, y el italiano Matteo Berrettini.
Previamente, Román Burruchaga fue de mayor a menor antes de quedar eliminado en la segunda ronda por el favorito número 4 del cuadro masculino, el canadiense Felix Auger Aliassime, por 4-6, 6-0, 7-5 y 6-1.
Además, Facundo Díaz Acosta perdió en un partido maratónico ante el 18vo favorito, el estadounidense Learner Tien, por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (4) y 6-3.
El encuentro será en la cancha 14 donde inmediatamente después Solana Sierra se medirá con la rumana Sorana Cirstea, preclasificada 18 en el cuadro femenino.
Todos los partidos se pueden ver por ESPN y Disney Plus.