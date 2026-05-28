Florentín se pierde la ida de octavos: el reglamento de Conmebol y los tres jugadores que quedaron al límite

El reglamento de la Conmebol estipula que aquellos futbolistas que acumulen tres amonestaciones deben cumplir una fecha de suspensión. Al ver la tarjeta en Bolivia, el mediocampista paraguayo quedó automáticamente descartado para el primer chico de la serie de playoffs.

A raíz de esto, en las últimas horas surgieron muchas dudas entre los hinchas sobre los criterios de sanción. A continuación, repasamos qué dice la letra chica del torneo para despejar cualquier incertidumbre.

¿Se limpian las tarjetas amarillas en los octavos de final de la Copa Libertadores?

Al contrario de lo que muchos especulaban, las tarjetas amarillas no se limpian al comenzar los octavos de final. La Conmebol mantiene la acumulación de amonestaciones durante los cruces directos de octavos y cuartos de final. La limpieza ocurre recién antes de las semifinales, una medida pensada para que ningún futbolista se pierda la gran final por acumulación.

En el apartado 3.8 del reglamento oficial, la Confederación Sudamericana de Fútbol lo explica de forma taxativa: "La acumulación de tarjetas amarillas hasta los CUARTOS DE FINAL (incluida la Fase Preliminar) queda sin efecto a partir del inicio de las SEMIFINALES".

Amonestaciones Conmebol El reglamento de Conmebol sobre las amonestaciones.

No obstante, Conmebol aclara una excepción clave: "Un jugador y/u oficial que, durante el último partido de los CUARTOS DE FINAL, reciba una amonestación que por acumulación suponga su suspensión automática para el siguiente partido, deberá cumplir la suspensión en la SEMIFINAL".

Bajo este panorama, si Florentín no hubiese sido amonestado ante Bolívar, habría arrastrado sus dos tarjetas previas, corriendo el riesgo de recibir la tercera en la ida de octavos y perderse la revancha en Mendoza, donde Independiente Rivadavia definirá la llave como local.

Alerta máxima: ¿Qué jugadores de Independiente Rivadavia están al límite?

Este es el desglose, partido por partido, de los amonestados de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores:

Fecha 1 vs. Bolívar (L): Fernandez.

Fernandez. Fecha 2 vs. Fluminense (V): Fernandez, Bonifacio, Bolcato y Sartori.

Fernandez, Bonifacio, Bolcato y Sartori. Fecha 3 vs. La Guaira (L): Bonifacio.

Bonifacio. Fecha 4 vs. Fluminense (L): Bottari y Florentín.

Bottari y Florentín. Fecha 5 vs. La Guaira (V): Gómez y Florentín.

Gómez y Florentín. Fecha 6 vs. Bolívar (V): Florentín, Studer, Elordi y Gómez.

Ante este panorama, son tres los futbolistas de la Lepra que se encuentran al límite con dos amarillas: Luciano Gómez, Matías Fernandez y Ezequiel Bonifacio. Si alguno de ellos es amonestado en el partido de ida de los octavos de final, recibirá una fecha de suspensión y se perderá de forma automática el partido de vuelta.