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Alerta en Brasil: Neymar se lesionó y peligra su participación en el Mundial

Neymar se lesionó y hay preocupación en Brasil de cara a su participación en la próxima Copa del Mundo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Neymar se lesionó y encendió las alarmas en Brasil de cara a la Copa del Mundo. 

Neymar se lesionó y encendió las alarmas en Brasil de cara a la Copa del Mundo. 

La alegría carioca por la convocatoria de Neymar Jr a la Copa del Mundo 2026 quedó de lado en las últimas horas por una lesión que preocupa en Brasil. Tras haberse sumado a la concentración de la Selección, el futbolista del Santos sintió una molestia muscular y encendió las alarmas.

Neymar se sometió a exámenes y los estudios arrojaron una lesión grado II en la pantorrilla derecha que le impedirá formar parte de los amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo ante Panamá y Egipto.

Neymar lesionado en Brasil: ¿llega al Mundial?

Luego de que Carlo Ancelotti brindara la lista definitiva de Brasil con los 26 convocados para el Mundial, Neymar Jr concentró el foco de atención por una lesión que mantiene en vilo al cuerpo técnico carioca.

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Neymar se lesionó y estará afuera de las canchas con Brasil entre dos o tres semanas en .

Rodrigo Lasmar, jefe del departamento médico de la Confederación Brasileña de Fútbol, dialogó con la prensa tras los estudios del atacante del Santos y explicó: "Se sometió a exámenes médicos complementarios, que culminaron con una resonancia magnética que confirmó una lesión de grado dos en la pantorrilla (gemelo). Continúa con el tratamiento y recibirá el alta en dos o tres semanas. Lo evaluaremos día a día. Esa es la expectativa".

Con esa cantidad de tiempo de recuperación, Neymar llegará sin ritmo futbolístico a la Copa del Mundo. No estará ante Panamá, en el amistoso del domingo 31 de mayo, y tampoco llegaría al encuentro con Egipto, el 6 de junio. Además, se perdería el debut mundialista ante Marruecos, el 13 de junio.

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Por reglamento de la FIFA, un futbolista solo puede ser reemplazado hasta 24 horas antes del primer partido del torneo, si existe justificación médica por lesión o enfermedad grave. El malestar que existe en la Confederación Brasileña de Fútbol es con el Santos, ya que el club habría pasado un reporte médico del jugador con la información de un "edema" pero que no le impedía jugar. Desde la entidad consideran que la data no fue del todo clara y por ello, el cuerpo técnico de Brasil evaluará la evolución de Neymar de cara a las próximas semanas para considerar si está apto o no para viajar a la Copa del Mundo 2026.

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