Alerta en Brasil: Neymar se lesionó y peligra su participación en el Mundial

neymar lesion Neymar se lesionó y estará afuera de las canchas con Brasil entre dos o tres semanas en .

Rodrigo Lasmar, jefe del departamento médico de la Confederación Brasileña de Fútbol, dialogó con la prensa tras los estudios del atacante del Santos y explicó: "Se sometió a exámenes médicos complementarios, que culminaron con una resonancia magnética que confirmó una lesión de grado dos en la pantorrilla (gemelo). Continúa con el tratamiento y recibirá el alta en dos o tres semanas. Lo evaluaremos día a día. Esa es la expectativa".

Con esa cantidad de tiempo de recuperación, Neymar llegará sin ritmo futbolístico a la Copa del Mundo. No estará ante Panamá, en el amistoso del domingo 31 de mayo, y tampoco llegaría al encuentro con Egipto, el 6 de junio. Además, se perdería el debut mundialista ante Marruecos, el 13 de junio.

neymar lesion 3

Por reglamento de la FIFA, un futbolista solo puede ser reemplazado hasta 24 horas antes del primer partido del torneo, si existe justificación médica por lesión o enfermedad grave. El malestar que existe en la Confederación Brasileña de Fútbol es con el Santos, ya que el club habría pasado un reporte médico del jugador con la información de un "edema" pero que no le impedía jugar. Desde la entidad consideran que la data no fue del todo clara y por ello, el cuerpo técnico de Brasil evaluará la evolución de Neymar de cara a las próximas semanas para considerar si está apto o no para viajar a la Copa del Mundo 2026.