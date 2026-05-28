La novela del mercado de pases: Julián Álvarez está más cerca del Barcelona que de seguir en el Atlético de Madrid

La Araña, que viene de cerrar una campaña de altísima exigencia física bajo el mando del Cholo Simeone (registrando 20 goles y 10 asistencias en 49 partidos), habría manifestado formalmente a la dirigencia del Atlético de Madrid su intención de no renovar su contrato y buscar nuevos desafíos en el Camp Nou.

Julián Álvarez tiene como prioridad ir al Barcelona después del Mundial, pero también el Arsenal y el PSG se mantienen expectantes.

El primer round por Julián Álvarez entre el Atlético de Madrid y el Barcelona

La operación, conducida en secreto por el director deportivo del club catalán, Deco, ya ha tenido sus primeros contactos formales en los que el Barcelona hizo una primera oferta de 70 millones de euros más el 100% del pase de Ferrán Torres, una propuesta que el Atlético de Madrid rechazó de inmediato al considerarla insuficiente.

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Las posturas de ambas instituciones prometen convertir este traspaso en la gran novela del verano europeo.

La exigencia del Atlético: Protegidos por una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y un contrato vigente hasta 2030, desde el Aleti aseguran que no negociarán por menos de 150 a 175 millones de euros, buscando rentabilizar al máximo a una de sue figuras.

La contraofensiva del Barça: A pesar de tener sus finanzas vigiladas por las estrictas reglas de La Liga y tras comprar el pase del inglés Anthony Gordon por 70 millones, Joan Laporta y su junta directiva están decididos a hacer una propuesta formal que rondará los 100 millones de euros puros (más bonus), sin incluir futbolistas, y confiando en que el deseo del jugador termine de destrabar el conflicto.

El dato: De concretarse la transferencia River recibirá una fortuna (3,5% de la operación) por mecanismo de solidaridad por la formación del futbolista.