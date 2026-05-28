Esteban Burgos tiene un objetivo claro con Godoy Cruz que es volver a Primera División

Esteban Burgos es el jugador más experimentado de Godoy Cruz en el actual torneo de Primera Nacional y marcó su primer gol en la contundente victoria ante All Boys (4-0).
Esteban Burgos, defensor de Godoy Cruz, habló sobre la campaña del equipo en el torneo de Primera Nacional
Esteban Burgos es el jugador más experimentado de Godoy Cruz en el actual torneo de Primera Nacional y marcó su primer gol en la contundente victoria ante All Boys (4-0).
El defensor de 34 años hizo su estreno en la red desde que llegó al Tomba y habló con Ovación de la campaña del Expreso y el objetivo claro de ascender a Primera División.
El salteño afirmó: "La verdad es que salió todo redondo. Estoy contento por el triunfo, lo del gol no me interesa a nivel individual. El equipo tuvo mucha fortaleza en el juego, logramos un triunfo muy importante y ahora hay que ratificarlo de visitante, es el desafío".
La palabra de Esteban Burgos
Esteban Burgos ha tenido un recorrido muy importante en el fútbol y reconoció: "La verdad que disfruto del día a día acá en Mendoza, una ciudad que me gusta mucho. Estoy en un equipo que está peleando arriba y tenemos el objetivo de lograr el ascenso".
"En lo personal me cuido mucho como lo hice en toda mi carrera. No hay que regalar nada. Por suerte hay una competencia muy sana en el plantel y estoy adaptándome rápidamente a la categoría. El equipo está ordenado, tiene un funcionamiento y una identidad de juego. Y nosotros tratamos de aconsejar a los jugadores más chicos en un vestuario que es muy unido".
Esteban Burgos vive su segunda etapa en Godoy Cruz ya que estuvo en el 2016: "Me fui a los 22 años, ahora volví y el club sigue brillando. Lo que queremos todos es que vuelva rápidamente a la máxima categoría, en el lugar en el que tiene que estar. Esperemos que le podamos dar una alegría a los hinchas y lograr el ascenso".