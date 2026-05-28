Esteban Burgos tiene un objetivo claro con Godoy Cruz que es volver a Primera División

El salteño afirmó: "La verdad es que salió todo redondo. Estoy contento por el triunfo, lo del gol no me interesa a nivel individual. El equipo tuvo mucha fortaleza en el juego, logramos un triunfo muy importante y ahora hay que ratificarlo de visitante, es el desafío".

La palabra de Esteban Burgos

Esteban Burgos 280526

Los objetivos de Esteban Burgos en Godoy Cruz

Esteban Burgos ha tenido un recorrido muy importante en el fútbol y reconoció: "La verdad que disfruto del día a día acá en Mendoza, una ciudad que me gusta mucho. Estoy en un equipo que está peleando arriba y tenemos el objetivo de lograr el ascenso".

Tomba

"Vamos a ver los partidos de la Selección. La verdad es que estos jugadores lograron todo. Va ser duro, pero ojalá se pueda ganar nuevamente la copa" (Esteban Burgos sobre el Mundial 2026) "Vamos a ver los partidos de la Selección. La verdad es que estos jugadores lograron todo. Va ser duro, pero ojalá se pueda ganar nuevamente la copa" (Esteban Burgos sobre el Mundial 2026)

"En lo personal me cuido mucho como lo hice en toda mi carrera. No hay que regalar nada. Por suerte hay una competencia muy sana en el plantel y estoy adaptándome rápidamente a la categoría. El equipo está ordenado, tiene un funcionamiento y una identidad de juego. Y nosotros tratamos de aconsejar a los jugadores más chicos en un vestuario que es muy unido".

Esteban Burgos vive su segunda etapa en Godoy Cruz ya que estuvo en el 2016: "Me fui a los 22 años, ahora volví y el club sigue brillando. Lo que queremos todos es que vuelva rápidamente a la máxima categoría, en el lugar en el que tiene que estar. Esperemos que le podamos dar una alegría a los hinchas y lograr el ascenso".