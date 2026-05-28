Santino Andino hizo un balance tras su primer semestre en el Panathinaikos: "Muy ilusionado"

De vacaciones en Mendoza, Santino Andino utilizó sus redes sociales para hacer un balance de su primer semestre en el fútbol europeo jugando para el Panathinaikos de Grecia.
De vacaciones en Mendoza, Santino Andino hizo un balance de su primer semestre en el fútbol europeo jugando para el Panathinaikos
De vacaciones en Mendoza, Santino Andino utilizó sus redes sociales para hacer un balance de su primer semestre en el fútbol europeo jugando para el Panathinaikos de Grecia.
"Realmente estoy agradecido por estos meses en Panathinaikos, donde me recibieron muy bien desde el primer momento", dijo el atacante de solo 20 años quien completó 19 partidos oficiales, un gol y una asistencia en su nuevo club con el que tiene contrato firmado hasta 2030.
"Semanas de muchos cambios, esfuerzo y aprendizaje para adaptarme a un nuevo país, una nueva cultura y un nuevo club. Ahora vienen días de descanso, pero estoy muy ilusionado con el proyecto del club y todos los objetivos que tenemos como grupo para la próxima temporada", expresó Andino tras haber acumulado 1.107 minutos de juego en 3 competencias: la Súper Liga de Grecia, la Europa League y la Copa de Grecia.
"Gracias también a todos nuestros fans por todo el apoyo, estamos juntos para conseguir grandes cosas. Esto recién empieza", asumió el Chulu cuyo pase está valuado en 6 millones de euros según el sitio especializado Transfermarkt.
Santino Andino se fue de Godoy Cruz en el mercado de pases de enero con 8 goles y 5 asistencias en 45 partidos oficiales.
En enero el Panathinaikos pagó 10.200.000 de euros por el 75% del pase de Andino siendo la venta más cara de toda la historia de Godoy Cruz.
Además, si el club griego no transfiere al mendocino en un plazo de dos años, deberá abonarle a Godoy Cruz una suma extra de 3.000.000 de euros.