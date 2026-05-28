Santino Andino hizo un balance tras su primer semestre en el Panathinaikos: "Muy ilusionado"

"Realmente estoy agradecido por estos meses en Panathinaikos, donde me recibieron muy bien desde el primer momento", dijo el atacante de solo 20 años quien completó 19 partidos oficiales, un gol y una asistencia en su nuevo club con el que tiene contrato firmado hasta 2030.

Andino Santino Andino superó su etapa de adaptación en el Panathinaikos.

"Semanas de muchos cambios, esfuerzo y aprendizaje para adaptarme a un nuevo país, una nueva cultura y un nuevo club. Ahora vienen días de descanso, pero estoy muy ilusionado con el proyecto del club y todos los objetivos que tenemos como grupo para la próxima temporada", expresó Andino tras haber acumulado 1.107 minutos de juego en 3 competencias: la Súper Liga de Grecia, la Europa League y la Copa de Grecia.