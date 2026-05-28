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Ya se juega fuera del Estadio

Hinchas de Boca colocaron carteles y se caldeó la previa del partido por Copa Libertadores

En Boca creen que los arbitrajes no han sido justos con el Xeneize en el certamen internacional y por eso levantaron la guardia marcando la cancha

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los hinchas de Boca ya comenzaron a disputar la final por Copa Libertadores.

Los hinchas de Boca ya comenzaron a disputar la "final" por Copa Libertadores.

Boca tiene la obligación histórica de ganarle a la Universidad Católica por la sexta fecha de la Copa Libertadores, en una Bombonera que estará repleta de hinchas sedientos de conquistar la séptima. Mientras que los fanáticos del Xeneize lo merecen, Claudio Úbeda y Juan Román Riquelme lo necesitan.

Es por eso que los apasionados por el equipo de La Ribera decidieron aportar desde su lugar para demostrar que representan La mitad más uno del fútbol argentino en un compromiso que, a priori, plantea un panorama más que complicado.

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Boca se juega la clasificaci&oacute;n desde las 21.30 en La Bombonera.

Boca se juega la clasificación desde las 21.30 en La Bombonera.

Los carteles que colocaron los hinchas de Boca

Los fanáticos del Xeneize son conscientes que se juega a todo o nada en el encuentro frente al conjunto chileno porque un triunfo los clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero un empate o una derrota los llevará a disputar la Copa Sudamericana, un premio menor cuando desde hace 19 años el objetivo es ganar el torneo más importante del continente.

Ante este panorama es que decidieron comenzar a disputar el partido antes del pitazo inicial y desde fuera de La Bombonera. Es por eso que los alrededores del mítico estadio amanecieron con afiches y carteles que anunciaron "no se metan con Boca".

Carteles de Boca
El mensaje de los hinchas de Boca es tajante.

El mensaje de los hinchas de Boca es tajante.

Además, otro de los mensajes con letras mayúsculas azules y fondo amarillo reza: "Boca contra todos", un anuncio que advierte que el Xeneize está preparado para afrontar el partido más importante del semestre con la guardia bien alta.

Carteles de Boca en La Bombonera
Boca se juega la clasificaci&oacute;n frente a Universidad Cat&oacute;lica.

Boca se juega la clasificación frente a Universidad Católica.

Días atrás fueron los mismo hinchas quienes mostraron pasacalles con los mensajes en apoyo para los jugadores, dirigentes y cuerpo técnico donde se manifiestan en contra de las decisiones arbitrales que han tenido en contra en la Copa Libertadores.

Boca contra todos

Toda la información de Boca - Universidad Católica

  • Copa Libertadores - Grupo D.
  • Boca - Universidad Católica (Chile).
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
  • VAR: David Rodríguez (Colombia).
  • Hora: 21:30.
  • TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

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