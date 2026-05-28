Hinchas de Boca colocaron carteles y se caldeó la previa del partido por Copa Libertadores

Los carteles que colocaron los hinchas de Boca

Los fanáticos del Xeneize son conscientes que se juega a todo o nada en el encuentro frente al conjunto chileno porque un triunfo los clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero un empate o una derrota los llevará a disputar la Copa Sudamericana, un premio menor cuando desde hace 19 años el objetivo es ganar el torneo más importante del continente.

Ante este panorama es que decidieron comenzar a disputar el partido antes del pitazo inicial y desde fuera de La Bombonera. Es por eso que los alrededores del mítico estadio amanecieron con afiches y carteles que anunciaron "no se metan con Boca".

Carteles de Boca El mensaje de los hinchas de Boca es tajante.

Además, otro de los mensajes con letras mayúsculas azules y fondo amarillo reza: "Boca contra todos", un anuncio que advierte que el Xeneize está preparado para afrontar el partido más importante del semestre con la guardia bien alta.

Carteles de Boca en La Bombonera Boca se juega la clasificación frente a Universidad Católica.

Días atrás fueron los mismo hinchas quienes mostraron pasacalles con los mensajes en apoyo para los jugadores, dirigentes y cuerpo técnico donde se manifiestan en contra de las decisiones arbitrales que han tenido en contra en la Copa Libertadores.

Boca contra todos

Toda la información de Boca - Universidad Católica