Nicolás Romano: su presente y futuro en Gimnasia, y la posibilidad de jugar en otro club de Mendoza

nico romanofinal Nicolás Romano ha logrado dos ascensos con Gimnasia y Esgrima.

¿Chance en Primera División? Su comunicación con Darío Franco. "No he tenido la chance de charlar con Darío. Tampoco el torneo le dio tiempo a él, quizás se enfocó más en los que venían jugando. Quiero tener la oportunidad de charlar para ver qué pretende de mí, porque lo que más quiero es poder jugar".

Su amor por Gimnasia y la oportunidad esperada. "Estuve en el Federal A, pude ascender al Nacional B, esuve en el Nacional B y pude ascender a Primera. Lo que uno siempre sueña es jugar en primera con el club que lo vio nacer. Pero tambien es una realidad que el futbolista siempre quiere jugar. Hablaré con el técnico para ver qué quiere de mí y ver si tengo la chance de pelearla"

¿Jugaría en otro club de Mendoza? El futuro de Nico Romano

El radar de otros clubes de Mendoza, ¿Jugaría?. "Hay que analizar la propuesta pero, con tal de que a uno le den la oportunidad de mostrarse y poder jugar, podría ser".

¿Jugaría en la Lepra? "En Independiente Rivadavia sería distinto, tengo un sentido de pertenencia muy fuerte en Gimnasia. Creo que no jugaría porque sería muy difícil para mí, para la gente de la Lepra y para la gente de Gimnasia".

¿La puerta abierta a Godoy Cruz? "Con Godoy Cruz no hay esa rivalidad que existe entre Gimnasia e Independiente. Uno siempre tiene que barajar todas las posibilidades. De eso se encarga mi representante. No soy de esos jugadores que dicen que una que una vez que pisó Primera no baja más de categoria. Yo creo que, si uno está convencido de lo que hace, puede bajar de categoría de nuevo para demostrar para lo que está preparado".

Nicolás Romano Gimnasia y Esgrima-.jpeg Nicolás Romano sueña con debutar en Primera con la camiseta de Gimnasia y Esgrima.

Su deseo en Gimnasia y Esgrima. "Si existe la posibilidad de quedarme a pelear un puesto de verdad, no tengo drama. Nunca me regalaron nada, siempre me tocó arrancar de atrás y terminé jugado".

¿Fue injusto haber sido de los pocos que no sumó minutos en Primera? "Es algo lógico que pasa en el fútbol. Tener un nombre en el club o haberle dado algo importante no cambia nada. Hay distntos entrenadores y son gustos".

El semestre de Gimnasia y Esgrima

Análisis de la primera parte del año de Gimnasia y Esgrima. "Fue un buen semestre. Quizás tuvimos altibajos o partidos que no fuimos nosotros. Pero, sacando el clásico que fue un partido aparte y la derrota fue durísima, fue un semestre muy bueno porque hicimos ese famoso colchón de puntos para lo que es un año difícil para los equipos recién ascendidos"

¿Qué le faltó al Lobo en este semestre? "Nos faltó regularidad. Tuvimos también muchas lesiones donde no se pudo repetir el equipo, eso fue lo fundamental. Después más adaptación al ritmo de Primera División, que es normal".

La vida de un futbolista después del ascenso. "Es dificíl porque hay muchos cambios, hay mucha incertidumbre. Cada vez que ascendés, vienen cosas nuevas y jugadores de más experiencia. Ahí te cuesta todo el doble porque, quizás, primero va a estar el refuerzo y despues venís vos. Pero yo siempre fui un jugador de adaptarme a todas las situciones y, a la larga, te terminás acostumbrando".