"Amistad terminada": la reacción de los hinchas de Independiente Rivadavia al conocer a Fluminense como el rival de octavos

La reacción de los hinchas de Independiente Rivadavia al conocer a Fluminense como el rival de octavos de final de la Libertadores

En las publicaciones oficiales que anunciaron el duelo entre Independiente Rivadavia y Fluminense por los octavos de final, los hinchas de la Lepra (y también los del Flu) dejaron sus opiniones sobre el próximo compromiso de Copa Libertadores que tendrá al Azul y al elenco carioca como protagonistas.

Entre los comentarios primó la misma idea "Amistad terminada", haciendo alusión a la ayuda que le dio Independiente Rivadavia a Fluminense para clasificar a los octavos al derrotar a Bolívar en Santa Cruz de la Sierra. El Flu necesitaba que el elenco boliviano no sumara y allí apareció la Lepra en la goleada 3 a 1 para darle una mano al conjunto carioca en la obtención del boleto a la siguiente instancia. De hecho, se viralizaron videos de los hinchas del Fluminense gritando los goles de la Lepra a Bolívar en plena tribuna del Maracaná cada vez que el resultado de dicho partido les confirmó aún más el pasaje a octavos.

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Otros de los comentarios mostraron optimismo en los simpatizantes de la Lepra. "A dar otro Maracanazo" o "No los dejamos afuera en fase de grupos, los vamos a dejar afuera en octavos", escribieron los fanáticos Azules.

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Los hinchas del Flu también opinaron "Se acabó el amor" o "amistad no verdadera" en referencia a aquella ayuda de Independiente Rivadavia en fase de grupos.

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Independiente Rivadavia definirá la serie de octavos de final en condición de local por haber terminado mejor posicionado que Fluminense en la fase de grupos de la Libertadores. De esta manera, el partido de ida se disputará nuevamente en el Maracaná (en el que la Lepra ya venció al Flu en instancia de grupos) y luego la vuelta se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.